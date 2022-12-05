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Hastaneyi karıştıran olay! Yatağında sigara içen hasta yangın çıkardı

Hastaneyi karıştıran olay! Yatağında sigara içen hasta yangın çıkardı

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yatağında sigara içen hasta yangına sebep oldu. Olayda 8 hasta dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

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KASTAMONU Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye bölümünde tedavi gören hasta, yatağında sigara içerken yangın çıkardı. Çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde iddialara göre dahiliye bölümünde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin odayı ve yataklara sarması üzerine hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkan yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı. Hastaların tahliye edilmesiyle dahiliye bölümü kapatıldı. Ayrıca yoğun duman sebebiyle 8 hastanın etkilendiği belirlendi. Şikayetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Dahiliye bölümünde odada çıkan yangın sebebiyle büyük oranda hasar oluştu. Yatakların ve odada bulunan cihazların arıza yaptığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Dahiliye bölümünde temizlik çalışmaları devam ederken, yangın sonrası emniyet güçleri hastanede incelemelerde bulundu.

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