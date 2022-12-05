Rekabet Kurumu tarih vererek duyurdu! Yarın başlıyor

Rekabet Kurumu internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile hızlı tüketim malları sektörüne ilişkin toplantıların tarihini açıkladı. Sözlü savunma toplantıları 6-7 Aralık'ta yapılacakAbone ol
Rekabet Kurumu'nun hızlı tüketim malları sektöründe yer alan teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
İnternet sitesinde yer alan duyuruya göre; üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 6-7 Aralık'ta Rekabet Kurulunda yapılacak.
Toplantı çevrim içi takip edilebilecek.