BIST 4.993
DOLAR 18,64
EURO 19,69
ALTIN 1.075,85
HABER /  GÜNCEL

Rekabet Kurumu tarih vererek duyurdu! Yarın başlıyor

Rekabet Kurumu tarih vererek duyurdu! Yarın başlıyor

Rekabet Kurumu internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile hızlı tüketim malları sektörüne ilişkin toplantıların tarihini açıkladı. Sözlü savunma toplantıları 6-7 Aralık'ta yapılacak

Abone ol

Rekabet Kurumu'nun hızlı tüketim malları sektöründe yer alan teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

İnternet sitesinde yer alan duyuruya göre; üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 6-7 Aralık'ta Rekabet Kurulunda yapılacak.

Toplantı çevrim içi takip edilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK açıkladı kasımda fiyatı en çok artan ürün belli oldu
TÜİK açıkladı kasımda fiyatı en çok artan ürün belli oldu
Kiracılar aman dikkat! Kimse bilmiyor ama bu paraları geri alabilirsiniz
Kiracılar aman dikkat! Kimse bilmiyor ama bu paraları geri alabilirsiniz
Temel Karamollaoğlu: Tayyip Bey’den davacı olacağım
Temel Karamollaoğlu: Tayyip Bey’den davacı olacağım
MHP'nin zincir market önerisi olay oldu! Fahiş fiyat uygulamaya devam ederlerse
MHP'nin zincir market önerisi olay oldu! Fahiş fiyat uygulamaya devam ederlerse
Hastaneyi karıştıran olay! Yatağında sigara içen hasta yangın çıkardı
Hastaneyi karıştıran olay! Yatağında sigara içen hasta yangın çıkardı
DİSK asgari ücret 10 bin üstü olmalı dedi talebini açıkladı
DİSK asgari ücret 10 bin üstü olmalı dedi talebini açıkladı
Erzurum'da okulda iki öğretmen arasında bıçaklı kavga
Erzurum'da okulda iki öğretmen arasında bıçaklı kavga
Gey, lezbiyen eşcinsel evliliği hangi ülkelerde yasak hangi ülkelerde izin var işte ülkeler listesi
Gey, lezbiyen eşcinsel evliliği hangi ülkelerde yasak hangi ülkelerde izin var işte ülkeler listesi
AK Partili isimden asgari ücret açıklaması bana göre büyük devrim dedi açıkladı
AK Partili isimden asgari ücret açıklaması bana göre büyük devrim dedi açıkladı
Bakan Kurum paylaştı: 1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama...
Bakan Kurum paylaştı: 1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama...
Güney Kore ile karşılaşacak Brezilya'da Neymar'dan haber geldi
Güney Kore ile karşılaşacak Brezilya'da Neymar'dan haber geldi
Aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek rakamlar belli oldu
Aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek rakamlar belli oldu