Emine Erdoğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı!

Emine Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin 88'inci yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Kadınlar Gününü kutladı. Emine Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez" dedi.



Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez. 88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.