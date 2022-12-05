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Gabar Dağı'nda petrol rezervi bulundu milyar dolarlar konuşuluyor resmi açıklamayı Erdoğan yapacak

Gabar Dağı'nda petrol rezervi bulundu milyar dolarlar konuşuluyor resmi açıklamayı Erdoğan yapacak

Sabah yazarı Yavuz Donat Şırnak'ta bulunan petrol rezervi ve miktarına ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir duyuru yapacağını aktardı.

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Sabah yazarı Yavuz Donat, Şırnak ve çevresindeki hareketlilik sonrası yaptığı araştırmalar neticesinde Gabar'da önemli miktarda petrol rezervi keşfedildiğini yazdı.

Petrol keşfininin devamının da geleceğini öğrenen Yavuz Donat, yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu sevindirici gelişmeyi kamuoyuyla paylaşacağı bilgisine ulaştı. İşte Donat'ın "Özel ve güzel" başlıklı yazısının ilgili bölümü:

Resmi açıklamayı Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor

"Gabar Dağı'na giden yolda... Akçay köyünde... Kasrik beldesinde... Cudi Dağı civarında... Arazi araçları gördük... Yüksek tekerlekli... Jeep... Jeep... Jeep.
Araçlar... TPAO'ya ait... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.
Ayrıca... Şehirde... Otelde... Sağda solda mühendisler gördük... TPAO personeli.
Sorduk... Araştırdık... Ve öğrendik ki:
 TPAO petrol arıyor... Sondaj kuleleri kuyu açıyor.

"Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi"

Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi.
 Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi.
Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor.
2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun."

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