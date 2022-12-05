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Karısı evi terk edip üvey oğluyla kaçtı! 9 ay sonra sonra bebek doğunca...

Karısı evi terk edip üvey oğluyla kaçtı! 9 ay sonra sonra bebek doğunca...

Dünya bu haberi konuşuyor. Rus fenomen Marina Balmasheva'nın hayatı medyada manşet oldu. Daha önce canlı yayında yaptığı itiraf ile herkesi şaşkına çeviren Marina, üvey oğlu ile ilişki yaşadığını belirtmişti. Marina bununla da kalmayıp üvey oğlu ile dünyaevine girmiş ve bir bebek sahibi olmuştu. Tüm dünyanın şaşkınlıkla takip ettiği 'çarpık ilişki'de bomba detay ortaya çıktı.

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Rusya’da Marina Balmasheva, özel hayatı nedeniyle dünya çapında üne kavuştu. Kilo verme macerası ile girdiği internet aleminde, özel hayatı ile yaptığı itiraf sonrası şöhretine şöhret katan Marina, aynı zamanda dünyanı dört bir yanından kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı.

Gece ikisinin seslerini duydum

Marina'nın eski kocası Alexey Shavyrin, canlı yayında üvey oğlu ve Marina'nın ilişki yaşadığını açıkladı. "Gece ikisinin seslerini duydum" diyen eski kocaya cevap vermek için canlı yayına bağlanan Marina, iddiaları kabul ederek herkesi şoka soktu.

10 yıl birlikte yaşadılar

Marina, eski kocasının oğlu Vladimir ile tanıştığında kendisi 22, Vladimir ise 7 yaşındaydı. Alexey Shavyrin iler Marina boşanana dek yaklaşık 10 yıl birlikte yaşadı. Marina Instagram sayfasında Vladimir’le birlikte çekilmiş 15 sene öncesine ait bir fotoğrafla bugünden bir görüntüyü birlikte paylaşmıştı.

Posta'da yer alan habere göre; olayın ortaya çıkmasının ardından Marina, Vladimir ile birbirlerine çok aşık olduklarını, düğün planı yaptıklarını ve gelecekte de çocuk sahibi olmak istediklerini söyleyerek ilişkisini savunmuştu. Marina açıklamanın üzerinden 1 ay bile geçmeden bombayı patlattı.

Marina, o sırada 20 yaşında olan sevgilsinden bebek beklediğini açıklayarak tüm dünyada haber olmuştu. Dört haftalık hamile olduğunu duyuran sosyal medya fenomeni, evlilik kararı aldıklarını da duyurmuştu.

Aradan 9 ay geçtiğinde ise Marina, yeni kocası Vladimir 'Vova' Shavyrin ile kız bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.

Suskunluğunu bozdu

Marina, ilk bebeği dünyaya geldikten sonra ağustos ayında ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdi 37 yaşında olan Marina, 23 yaşındaki üvey oğluyla ayrılmayı asla düşünmediğini söylüyor. Marina, önceki evliliğinin "yaşamak değil, numara yapmak" olarak niteliyor. Marina şu açıklamaları yaptı:

Aileyi mahvettiğim için pişmanlık duydum mu? Hem evet hem hayır. Eski sevgilime dönmek istiyor muyum? Hayır. Ona karşı öfke ve nefret duyuyor muyum? Artık değil. O iyi bir insan ve çocuklarımız için harika bir baba. Çocuklar değişiklikleri nasıl karşıladı? Kesinlikle sakince.

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