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MASAK Başkanı Hayrettin Kurt atanarak görevden alındı

MASAK Başkanı Hayrettin Kurt atanarak görevden alındı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) 2. Başkanlığına atanan MASAK Başkanı Hayrettin Kurt görevden alındı. MASAK eski Başkanı İbrahim Hakkı Polat da 2016 yılında KGK'ye atandıktan sonra MASAK'taki görevinden alınmıştı.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) 2. Başkanlığına atanarak görevden alındı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; 2,5 yıldır bu görevi yürüten Kurt'un MASAK başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin herhangi bir kararname yayınlanmadı. 2016 yılında da MASAK eski Başkanı İbrahim Hakkı Polat, KGK'ye atanarak MASAK'taki görevinden alınmıştı.

AK Parti döneminde 7 kez başkan değiştirdi

MASAK'ın yeni Başkanı'nın hafta başında atanması bekleniyor. Mali suçları araştırmak, para ve terörün finansmanıyla mücadele etmek amacıyla kurulan MASAK, AK Parti döneminde 7 kez başkan değiştirdi.

İlk olarak 1 Aralık 2002'de Ecevit hükümetinden kalan Nejat Coşkun görevden alındı ​​ve yerine Genç Osman Yaraşlı istendi. Ancak bu ilk atama operasyonu, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer tarafından reddedildi. Coşkun, basın mensubu olarak Mayıs 2003'te mali müşavir olarak Lahey'e gönderildi ve Yaraşlı, MASAK başkanlığına vekaleten atandı. Daha sonra MASAK'ta Adnan Ertürk, Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat, Osman Dereli ve son olarak Hayrettin Kurt görev yaptı. Yeni başkanın hafta başında atanacağı bildirildi.

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