BİM hisseleri tepetaklak! Market kavgası borsayı da etkiledi

İktidar hayat pahalılığının ve enflasyonun sebebi olarak zincir marketleri gösterirken MHP lideri Bahçeli'nin BİM'i hedef alması borsaya da yansıdı. BİM hisseleri sadece bugün yaklaşık yüzde 4 kayıpla 118 liraya düştü.

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BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) yönetim kurulu başkanlığından istifasının ardından, şirket hisselerinde geçen hafta başlayan düşüş devam ediyor.

Diken'de yer alan habere göre; geçen haftanın tamamında yüzde 7 düşen BİM hisseleri bugün de yüzde 4’e yaklaşan kayıpla 118 liraya indi.

Aykaç, dünkü açıklamasında ‘Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarpıtılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde’, dernekteki yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Aykaç, son dönemlerde fahiş fiyat uyguladıkları ve enflasyonu körükledikleri şeklinde marketlere yöneltilen suçlamaları reddederek çeşitli konuşmalarında bu suçlamaları yapan ve aralarında siyasilerin de bulunduğu kişilere tepki göstermişti.

Aykaç açıklamasında “Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi” dedi.

Ne olmuştu?

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “‘FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz” demişti.

BİM patronu Aykaç, hedef göstermelere sert çıkmıştı: “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.”

"Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.”

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.”