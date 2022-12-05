Rifkin'in arkasından Rockefeller ailesi çıktı! Binlerce dolar almış

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'in Rockefeller ailesine ait kuruluşlardan çeşitli tarihlerde para desteği aldığı ortaya çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olarak açıklanan Jeremy Rifkin'in bağlantıları ortaya çıkıyor.

Para akışı 'foet' üzerinden

CHP'nin etkinliğine ABD'den telekonferans yoluyla bağlanan Jeremy Rifkin, operasyonlarını Ekonomik Eğilimler Vakfı (The Foundation on Economic Trends-FOET) üzerinden yürütüyor. FOET Kurucu Başkanı Rifkin, danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra sponsorluklarla maddi kaynak ediniyor.

Jeremy Rifkin'e ait Ekonomik Eğilimler Vakfı'nın resmi internet sitesi "www.foet.org" sitesindeki "Bağışlar" bölümünde, Rifkin'e mâli kaynak sağlayan kuruluşlar listeleniyor.

Rockefeller'dan fon yağmuru

FOET'e bağış yapan kuruluşlar arasında 3 kuruluş dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük servetine sahip olan ve "siyonist para baronları" olarak adlandırılan Rockefeller ailesinin, Jeremy Rifkin'e 3 farklı kuruluş eliyle 2 yıl içerisinde 330 bin dolarlık parasal destek sağladığı görülüyor.

Rifkin'e bağış paralarının Rockefeller Kardeşler Fonu (Rockefeller Brothers Fund), Rockefeller Aile Fonu (Rockefeller Family Fund) ve Rockefeller Philanthropy Advisors üzerinden aktarıldığı kaydedildi.

Siyonist Rockefeller ailesinin Rifkin'e ait FOET'e para desteği şöyle listeleniyor:

Rockefeller Kardeşler Fonu: 30 bin dolar

Rockefeller Aile Fonu: 265 bin dolar

Rockefeller Philanthropy Advisors: 35 bin dolar