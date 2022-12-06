BIST 4.958
DOLAR 18,63
EURO 19,54
ALTIN 1.059,91
HABER /  DÜNYA

Avusturya'da aşırı hız yapanlarla ilgili bomba karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Avusturya'da aşırı hız yapanlarla ilgili bomba karar

Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, aşırı hız yapan şoförlerin çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturduğunu, bu kişilerin araçlarına el konularak, açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Abone ol

Avusturya aşırı hız yapan sürücülere yönelik yeni önlemler alarak, trafik kurallarını sıkılaştırıyor.

Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, düzenlenen basın toplantısında, trafikte aşırı hız yapanlara yönelik hazırlanan yeni yasa tasarısını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Gewessler, aşırı hızlı araç kullananların çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturulduklarını, söz konusu şahıslardan "suç unsurunu (araç)" alacaklarını söyledi.

Hız yapanların trafikte kontrolü tamamen kaybettiklerini, bu nedenle ölümcül kazalara yol açabildiklerini kaydeden Gewessler, yılda 450-500 sürücünün trafikte aşırı hız yaptığının tespit edildiğini ifade etti.

Yeni yasa tasarısına göre, şehir içi ve dışında belirlenen hız sınırlarını aşan kişilere yönelik polis olay yerinde söz konusu kişinin aracını bağlayacak ve durumu mahkemeye taşıyacak. Mahkeme, şahsın hız sınırını ne kadar ve ne sıklıkla aştığını göz önünde bulundurarak karar verecek.

Eğer sürücü şehir içinde saatte 80 kilometre, şehir dışında saatte 90 kilometre hızla yakalanmışsa aracına geçici el konulacak.

Ancak eğer hız sınırı çok aşırı oranda aşılmışsa, örneğin sürücü şehir içinde saatte 120, şehir dışında saatte 220 kilometre hızla yakalanmışsa, aracına el konulup açık artırmada satılacak. Elde edilen gelir yerel ve merkezi birimler arasında paylaştırılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Okulda öğretmenler kavga edip birbirine bıçak çekti!
Okulda öğretmenler kavga edip birbirine bıçak çekti!
Ege yine beşik gibi sallandı korkutan deprem Kandilli şiddeti açıkladı
Ege yine beşik gibi sallandı korkutan deprem Kandilli şiddeti açıkladı
Asgari ücrete rekor zammı geliyor? Özgür Erdursun asgari ücrette net rakam verdi
Asgari ücrete rekor zammı geliyor? Özgür Erdursun asgari ücrette net rakam verdi
Diyarbakır'da iğrenç taciz! Suçüstü yakaladı kan donduran anları anlattı: "Kız çıplak şekildeydi..."
Diyarbakır'da iğrenç taciz! Suçüstü yakaladı kan donduran anları anlattı: "Kız çıplak şekildeydi..."
İmam camide başka bir kadınla basıldı! Müftü, 'dini nikahları var mı araştırıyoruz' dedi
İmam camide başka bir kadınla basıldı! Müftü, 'dini nikahları var mı araştırıyoruz' dedi
Tinder'daki Hollandalı işadamı sevgilisi Afrikalı öğrenci çıktı! Profesör kadın fena çarpıldı...
Tinder'daki Hollandalı işadamı sevgilisi Afrikalı öğrenci çıktı! Profesör kadın fena çarpıldı...
Bursa'da CHP ilçe başkanlığına taşlı saldırı
Bursa'da CHP ilçe başkanlığına taşlı saldırı
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yeni bombalar! CHP, 'Ya Erdoğan ya Rifkin' dedi! Uzaylıları dinler gibi dinledim
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yeni bombalar! CHP, 'Ya Erdoğan ya Rifkin' dedi! Uzaylıları dinler gibi dinledim
Güney Kore'yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde
Güney Kore'yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde
İsveç Başbakanı : İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz
İsveç Başbakanı : İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit