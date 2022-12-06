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Bursa'da CHP ilçe başkanlığına taşlı saldırı

Bursa'da CHP ilçe başkanlığına taşlı saldırı

BURSA'da CHP Gürsu İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırı yapıldı. Parti binasının camının kırıldığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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CHP Gürsu İlçe Başkanlığı’na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırı yapıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da sorumluların bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “CHP Gürsu İlçe Başkanlığımıza yapılan taşlı saldırı nedeniyle İlçe Başkanımız Haşim Öztürk ve tüm partililerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak gerekli cezaları almasını bekliyoruz…” ifadelerini kullandı.

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