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Güney Kore'yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde

Güney Kore'yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde

2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Güney Kore’nin büyük mücadele vermesine karşın Sambacılar, sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Brezilya'nın golleri ilk yarıda geldi

Karşılaşmada Brezilya’nın gollerini 7. Dakikada Vinicius Junior, 13. Dakikada penaltıdan Neymar, 29. Dakikada Richralison ve 36. Dakikada Lucas Paqueta kaydetti.

Güney Kore’nin tek golünü ise 76. Dakikada Paik Seung-ho attı.

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