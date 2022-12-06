Tinder'daki Hollandalı işadamı sevgilisi Afrikalı öğrenci çıktı! Profesör kadın fena çarpıldı...

Belçikalı profesör Carolina Berrocal, kendisini “ABD’li yaşam koçu Patrick” olarak tanıtan Afrika kökenli Alie’ye 7.5 milyon lira kaptırdı. Mağdur kadının işadamı sandığı sevgilisi, Türkiye'de okuyan Afrikalı bir öğrenci çıktı. İstansul'a gelip dolandırıcı sevgilisi hakkında dava açtı...

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Hollanda'da Rotterdam Uluslararası İş Fakültesi'nde profesör olan Carolina Berrocal, 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi. Belçika'da yaşayan kadın bu yıl popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'a üye oldu. Çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanıştı.

Malzeme almak için İstanbul'a gidiyorum

Kısa sürede ikili arasında bağ oluştu. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.

İnternet yavaş, para gönderir misin

İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti.

Otelde mahsur kaldım, para gönder

Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı attı. Kısa süre sonra nakliye için 5 bin dolar, başka bir gün "Otelde mahsur kaldım" diyerek 8 bin 500 dolar istedi. Çiftin ilişkisi gün geçtikçe ilerlerken Anderson'un istekleri de arttı.

O gönderdikçe dolandırıcı istedi!

Hesabının bloke edildiğini iddia edip nakliyenin anlaşıldığı gibi gerçekleşmediğini, müteahhitle sorun yaşamamak için 48 bin dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra duygu sömürüsüne başvurdu ve işlerinin iyi gitmediğini belirterek 27 bin dolarlık bir ricada daha bulundu.

Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istedi.

Sahte işadamı sevgili durmadı...

Aksi halde bir daha görüşmeyeceğini dile getiren kadının sözlerine aldırış etmeyen Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince Carolina, şüphelerinin peşine düştü.

Zararım 7 milyon 500 bin Türk Lirası

Avukatı aracılığı ile delilleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıran Belçikalı kadın, Tinder üzerinden tanışarak arkadaş olduğu kişinin, güvenini kazandıktan sonra kendisini dolandırdığını ileri sürdü. Toplam zararının 7 milyon 500 bin Türk Lirası olduğunu söyleyen Berrocal, Sierra Leone'li Alie Koroma hakkında suç duyurusunda bulundu.