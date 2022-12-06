Asgari ücrete rekor zammı geliyor? Özgür Erdursun asgari ücrette net rakam verdi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Asgari ücrete yüzde 54 civarında zam yapılır ve yaklaşık 8500 lira oranlarında olur." dedi.

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Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Fuat Uğur, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve Şaban Sevinç, tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Emeklikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yapılacak düzenleme ve asgari ücretle ilgili tv100.com yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Beklenti 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsamın genişlemesi"

"EYT’de sona gelindi, bu yasa Ocak ayında yürürlüğe girer" diyen Erdursun "Yürürlük tarihi Şubat, Mart’a kalırsa hükümet açısından ters tepkilere neden olur, sonuçsuz kalır. Dolayısıyla Ocak ayında bu yasa yürürlüğe girer. 8 Eylül 1999 tarihi dahil, bu tarihe kadar sigortalı olanlar EYT’lidir. Beklenti 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsamın genişlemesi. Çünkü 17 Ağustos’ta büyük deprem oldu. Büyük depremden 21 gün sonra EYT yasası çıktı. O tarihte sigorta girişleri, çıkışları ertelendi" dedi.

"Bu beklentiyi de sayın bakanın kendisi oluşturdu"

Erdursun "SSK’da kadın ve erkek 5 bin prim günü, Bağ-Kur’da 7 bin 200 gün kadınlar, 9 bin gün erkeklerde. Emekli Sandığında da 7200 ve 9 bin gün. Bunda bir değişiklik beklemiyoruz ancak sayın Bakan Vedat Bilgin “Bağ-Kur’da gün eşitleyebiliriz” dedi. Böyle bir beklenti yoktu ama sayın bakanın açıklamalarından sonra “acaba Bağ-Kur’da da gün sayısı SGK’ya yaklaşır mı?” diye büyük bir beklenti oluştu. Bu beklentiyi de sayın bakanın kendisi oluşturdu." şeklinde konuştu.

"Asgari ücrete yüzde 54 civarında zam yapılır ve yaklaşık 8500 lira oranlarında olur"

Asgari ücretle ilgili ise Erdursun "Türkiye’de 16 milyon çalışan var. 7,5 milyonu asgari ücretli. 8,5 milyonu asgari ücretin üstünde aylık alıyor. Bu kişilere yasal bir düzenlemeyle asgari ücrete yapılacak zam oranında zam yapılması yasal bir mevzuat haline getirilmelidir. Asgari ücrete yüzde 54 civarında zam yapılır ve yaklaşık 8500 lira oranlarında olur. Bugün 5500 lira emekli aylığı alan birine enflasyon oranında zam yapılacak onun aylığı da 6535 lirada kalacak. Devlet cömertliğini asgari ücrette gösteremez." sözerine yer verdi.