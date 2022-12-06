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Okulda öğretmenler kavga edip birbirine bıçak çekti!

Okulda öğretmenler kavga edip birbirine bıçak çekti!

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki ortaokulda, kavga eden Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenleri birbirlerine bıçak çekti. Diğer öğretmenler zor ayırdı...

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Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde eğitim veren bir ortaokulda 1 Aralık'ta yaşanan olayda, Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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