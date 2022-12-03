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POLİTİKA

CHP'nin yeni vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuttu! İşte o anlar...

CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Toplantıdaki heyecansız konuşmalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı başında oturan eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuttu. O anlar kameralara yansıdı...

CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım' diyerek duyurduğu Jeremy Rifkin'in konuşma yaptığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyudu.

Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında danışmanlarını tanıttı, sözü Jeremy Rifkin'e bıraktı. Rifkin, organizasyona uzaktan bağlantı ile katıldı. Rifkin, kürsel ekonomi ile ilgili görüşlerini İngilizce olarak aktardı. Salonda çeviri kulaklığı sadece protokolde yer aldı. Organizasyonı takip edenler Rifkin'in ne dediğini anlamayınca karışıklık çıktı.

Selvi Kılıçdaroğlu kameralara yakalandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu protokolde organizasyonu takip etti. Rifkin'in konuşması sırasında Selvi Kılıçdaroğlu uyuya kaldı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada birçok kişi görüntüyü paylaşarak ilginç yorumlarda bulundu.

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