BIST 4.954
DOLAR 18,63
EURO 19,54
ALTIN 1.068,47
MAGAZİN

Hakan Ural zincir market yöneticisinin açıklamalarına tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Hakan Ural, zincir market üst yöneticisinin açıklamalarına canlı yayında tepki gösterdi.

Ünlü sunucu Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu kendisinin ve Hilal Özdemir’in yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, zincir marketlerdeki etiket oyunlarıyla ilgili sözleriyle gündem olan zincir market yöneticisinin üslubuna tepki gösterdi.

Hakan Ural’dan zincir market yöneticisine sert tepki
Hakan Ural, “Bana göre rezalet bir üslup ile konuşmuş. Halk diyor ki bana yardım edin, ey devletim diyor. Devlet de kendince halkın bu şikayetine çözüm bulmak için müthiş çabalıyor. Orada mı açık var burada mı açık diyerek denetleme yapıyor. Bu fiyatlar neden böyle, bu fark ne ve tedarik zincirinde mi diye yani konunun sorun olarak herkes tarafından kabul gören bir öznemiz var” İfadelerini kullandı.

Hakan Ural tepkisini, “Ettiğin lafı söylüyorum bre densizler bre ahlaksızlar diyorsun, sen bu toprağın çocuğusun, burada yetişmişsin bir konunun şikayetçisi olabilirsin, alınganlısı da olabilirsin. Bilerek isteyerek tasarlayarak hakaret ediyorsun ve aşağılıyorsun. Bugün devleti yöneten insanlara üslubunu bu kadar acımasız bu kadar düşman, bu kadar fütursuz ve diyor ki şunu analiz etmiş demek ki bunlar diyor taş taş üstüne koymamış, bir tuğla bile koymamış diyor adını söylüyor. Bu metnin hazırlığı var o an söylemiyorsun. Hani tuğla koymadı diyorsun ya onlar canlarıyla bedel ödüyorlar canlarıyla. Ben de buradan normal bir vatandaş olarak sizin bu üslubunuzu kınıyorum, yazıklar olsun.” ifadelerini kullanarak gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya gözdağı verdi yeni füze denemesinde gece gündüze dönüştü
Rusya gözdağı verdi yeni füze denemesinde gece gündüze dönüştü
Katar'da Mesut Özil posteri Almanları kudurttu! Tribünü birbirine kattılar
Katar'da Mesut Özil posteri Almanları kudurttu! Tribünü birbirine kattılar
Pizzacıda dayak yiyen kadın Little Caesar'tan milyon dolar kazandı dayak ise korkunç
Pizzacıda dayak yiyen kadın Little Caesar'tan milyon dolar kazandı dayak ise korkunç
Samsun Limanı'nda patlama oldu! Vali'den rahatlatan açıklama geldi
Samsun Limanı'nda patlama oldu! Vali'den rahatlatan açıklama geldi
Beren Saat ve Kenan Doğulu sahnede aşka geldi! Gözyaşları, bakışmalar ve duygusal konuşma olay oldu
Beren Saat ve Kenan Doğulu sahnede aşka geldi! Gözyaşları, bakışmalar ve duygusal konuşma olay oldu
Yer İstanbul!.. Hırsız Gürcistanlı... Kurban Libyalı! 3 bin dolarlık hırsızlık kamerada
Yer İstanbul!.. Hırsız Gürcistanlı... Kurban Libyalı! 3 bin dolarlık hırsızlık kamerada
Nusret Katar'da şov yaptı! Brezilya Milli Takımı'nı ağırladı, efsane Ronaldo'yu elleriyle besledi!
Nusret Katar'da şov yaptı! Brezilya Milli Takımı'nı ağırladı, efsane Ronaldo'yu elleriyle besledi!
Petrol içilmiyor! Cezayir'de su ararken petrol bulan grup kahroldu
Petrol içilmiyor! Cezayir'de su ararken petrol bulan grup kahroldu
Konya'da taksicilere saldırı anı kamerada! Fırça, paspas, sopa ne varsa alıp vurdular!
Konya'da taksicilere saldırı anı kamerada! Fırça, paspas, sopa ne varsa alıp vurdular!
Bursa'da uçak kazası! Kokpitten çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da uçak kazası! Kokpitten çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
Yok böyle bir dolandırıcılık! 3 aracı birleştirip 7 milyon liralık Audi A8 Long yapıp sattı
Yok böyle bir dolandırıcılık! 3 aracı birleştirip 7 milyon liralık Audi A8 Long yapıp sattı
Sakızla Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı Kenan İmirzalıoğlu fena laf soktu işte o diyalog
Sakızla Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı Kenan İmirzalıoğlu fena laf soktu işte o diyalog