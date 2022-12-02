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Nusret Katar'da şov yaptı! Brezilya Milli Takımı'nı ağırladı, efsane Ronaldo'yu elleriyle besledi!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırmayı başaran Brezilya Milli Takımı, Katar'da bulunan Nusret'in restoranına yemek yemeye gitti. Kendine has gösterilerini sergileyen Nusret şov yaparken sambacıların efsane futbolcusu Ronaldo'yu elleriyle besledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Nusret ve Brezilya Milli Takımı'nın keyifli anları dikkat çekti. İşte o anlar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Brezilya, G Grubu'ndaki son maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 takım arasına adını yazdıran Brezilya'ya liderliği garantilemek için galibiyet ya da beraberlik gerekiyor. brezilya kaybeder, 3 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre kazanırsa, lideri averaj belirleyecek.

Ağırladığı ünlü konuklarla sürekli gündeme gelen ünlü restoran sahibi Nusret'in misafirleri, bu kez Brezilya Milli Takımı'nın bazı oyuncuları ve efsane ismi ronaldo oldu.

Elleriyle besledi
Nusret kendine has gösterilerini sergilerken, Ronaldo ve diğer oyunculara elleriyle et yedirmesi kameralara yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa süre içince en çok izlenen videolar arasına girdi.

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