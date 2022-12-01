BIST 5.064
DOLAR 18,64
EURO 19,39
ALTIN 1.065,87
YEREL

Beton mikseri tam gaz geldi Kartal’da dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kartal'da hatlı minibüs ile beton mikseri çarpıştı. Camları tuzla buz olan ve kapısı sökülen minibüs içerisinde yolculuk eden 3 kişi hafif yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yoldan geçtiği esnada kazayı gören bir vatandaş ise sürücülere ‘yazıklar olsun’ diyerek tepki gösterdi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, Emre Yılmaz kontrolündeki 34 M 4392 plakalı hatlı minibüs, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinden çıkan Murat Cebeci hakimiyetindeki 34 GH 3285 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. İçerisi yolcu dolu minibüsün camları çarpışmanın etkisiyle patladı. Olay sonrası yolcular panikle minibüsü boşalttı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan kazayı gören bir vatandaş sürücülere ‘yazıklar olsun’ diyerek tepki gösterdi. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.

“Beton mikseri tam gaz geldi”

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan minibüs şoförü Emre Yılmaz, “Biz caddeden ilerlerken beton mikseri tam gaz geldi. Üzerimize doğru geldiğini fark ettim. Kaçmaya çalıştım ama olmadı. Kaza öncesi korna çalarak uyarmama rağmen tam gaz geldi” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
2.17 promil alkollü yakalandı! Tehditler savurdu: "Senin Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşama şansın yok"
2.17 promil alkollü yakalandı! Tehditler savurdu: "Senin Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşama şansın yok"
CHP'li Veli Ağbaba, AK Parti vekil Eyüp Özsoy’u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ispiyonladı! Gizli gizli Marlbora içiyor
CHP'li Veli Ağbaba, AK Parti vekil Eyüp Özsoy’u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ispiyonladı! Gizli gizli Marlbora içiyor
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: PKK’lı teröristlerin inlerine böyle girildi!
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: PKK’lı teröristlerin inlerine böyle girildi!
WhatsApp’tan sahte diploma satışı: Lisans 15, önlisans 12 bin TL
WhatsApp’tan sahte diploma satışı: Lisans 15, önlisans 12 bin TL
Düzce'de Ekrem İmamoğlu ile bir gencin diyaloğu : Seni de götüreyim delikanlı
Düzce'de Ekrem İmamoğlu ile bir gencin diyaloğu : Seni de götüreyim delikanlı
Mersin'de 12 yaşındaki kız 13 yaşındaki kızı öldürdü! Okul tuvaletindeki şok cinayet
Mersin'de 12 yaşındaki kız 13 yaşındaki kızı öldürdü! Okul tuvaletindeki şok cinayet
AK Partili Meclis Üyesi'nden el hareketi ve cinsiyetçi sözler! Ankara'da ortam gerildi
AK Partili Meclis Üyesi'nden el hareketi ve cinsiyetçi sözler! Ankara'da ortam gerildi
Bomba kulis! Altılı Masa'da liderler ilk kez cumhurbaşkanı adayının ismini konuştu işte alınan karar...
Bomba kulis! Altılı Masa'da liderler ilk kez cumhurbaşkanı adayının ismini konuştu işte alınan karar...
Köpek bildiğin ağlayarak dertlerini anlatıyor! Bursa'da kampçı ile köpeklerin hali inanılmaz
Köpek bildiğin ağlayarak dertlerini anlatıyor! Bursa'da kampçı ile köpeklerin hali inanılmaz
Meral Akşener'den olay AK Parti gençliği tarifi! Pudra şekeri çeken, aciyip arabalı, tuhaf traşlı, zevksiz kolyeli...
Meral Akşener'den olay AK Parti gençliği tarifi! Pudra şekeri çeken, aciyip arabalı, tuhaf traşlı, zevksiz kolyeli...
İngiliz taraftar Haçlı kostümüyle maça gitti İngiliz kanalı 'cesur adam İngiliz ruhu' dedi
İngiliz taraftar Haçlı kostümüyle maça gitti İngiliz kanalı 'cesur adam İngiliz ruhu' dedi
Meral Akşener kürsüde elma, peynir, yumurta gösterip tek tek fiyat artışlarını anlattı! Gerçek enflasyon kaç?
Meral Akşener kürsüde elma, peynir, yumurta gösterip tek tek fiyat artışlarını anlattı! Gerçek enflasyon kaç?