Mersin'de 12 yaşındaki kız 13 yaşındaki kızı öldürdü! Okul tuvaletindeki şok cinayet

MERSİN Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun tuvaletindeki cinayet kan dondurdu. 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli, okulun tuvaletinde darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü. Fatma Nisa Yürekli'yi öldüren kişi ise 12 yaşındaki sınıf arkadaşı kız çıktı.

MERSİN Toroslar ilçesindeki Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun zemin katındaki tuvalette meydana gelen olay kan dondurdu. Sesleri duyan okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğrencinin 5 yerinden bıçaklandığı ve darp edildiği belirlendi.

Cinayeti işleyen 12 yaşındaki kız

Korkunç olaydan sonra Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'na gelen polis ekipleri inceleme yaptı. 13 yaşındaki Fatmanisa Yürekli'nin 12 yaşındaki bir başka kız öğrenci tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Not yazıp tuvalete çağırdı

İddiaya göre cinayeti işleyen 12 yaşındaki E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce Fatmanisa Yürekli'yi hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğazdan ve karnından 5 kez bıçakladı.

Cinayetin sebebi alay

Polisin gözaltına aldığı 12 yaşındaki katil zanlısı kız, sınavdan kötü not aldığı için Fatmanisa Yürekli´nin kendisiyle alay ettiğini anlattı. Cinayeti bu sebeple gerçekleştirdiğini söyleyen 12 yaşındaki, kız bıçağı cinayet silahını polise verdi.