Bomba kulis! Altılı Masa'da liderler ilk kez cumhurbaşkanı adayının ismini konuştu işte alınan karar...

ALTILI Masa'nın son toplantısıyla ilgili bomba kulis haber Nagehan Alçı'dan canlı yayında geldi. Alçı, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin ilk kez cumhurbaşkanı adayının ismi üzerinde konuştuklarını açıkladı. Peki altı lider aday ismi konusunda nasıl anlaştı? İşte cevabı...

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, TV 5'deki 'Konuşmadan Olmaz' programında Çağlar Cilara, Hasan Basri Akdemir ve Şaban Sevinç'le gündemi değerlendirdi. Nagehan Alçı, programda Altılı Masa ile ilgili bir kulis verdi. Alçı'nın altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili flaş bir kulis haberi verdi. İşte Nagehan Alçı'nın o haberi...

- Benim bugün aldığım bilgi; aralık sonuna kadar ortak seçim beyannamesi ve hükümet programını da bitirmiş olacaklar. En geç aralık sonu, ocak ayı başında açıklayacaklar.

- Size bomba bir kulis vereyim. İlk defa dünkü toplantıda isim üzerine de konuşmuş liderler. Bunu daha yazmadım, bu yeni bilgi. Bu süreçten itibaren her parti kendi aday listesini hazırlasın diye karar alındı.