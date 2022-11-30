BIST 4.959
DOLAR 18,64
EURO 19,30
ALTIN 1.054,04
DÜNYA

Haçlı kostümüyle maça giden İngiliz taraftar olay oldu İngiliz kanalı 'cesur adam İngiliz ruhu' dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Katar'da oynanan dünya kupası maçlarında stada haçlı kostümüyle girmeye çalışan taraftarlar tartışmalar neden oldu. İngiltere'de sağ eğilimli kanal TalkTV haçlı kıyafeti giyen adam için 'Ne kadar cesur bir adam, Katar'a gitti ve onlara İngiliz ruhunu gösteriyor.' dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez Müslüman ve Arap ülkede yapılması Katar'da coşkuyla karşılanırken, Batı medyasının turnuvayı haberleştirirken kullandığı dil "ırkçı", "Müslüman karşıtı" ve "oryantalist" olmakla eleştiriliyor.

The Thinking Muslim isimli düşünce kuruluşu için podcast yayınları yapan Hint asıllı İngiliz sunucu ve siyaset bilimci Muhammed Jalal, AA muhabirine, Batı'da Katar'a yönelik artan eleştirileri, kullanılan oryantalist ifadeleri ve nefret söylemine varan yorumları değerlendirdi.

Tepki çeken karikatür

Katar'la ilgili gazete manşetlerini "manipülatif" bulduğunu aktaran Jalal, Fransız hiciv dergisi Le Canard Enchaine'de yayımlanan ve Katar forması giyen futbolcuları ellerinde silahlarla terörist gibi tasvir eden karikatüre ilişkin, "Bu bir tür nefret söylemidir ve bunu Fransız basınında çok sık görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Turnuva, Avrupa kültür ve değerlerinin dayatıldığı bir etkinliğe dönüştü"

Muhammed Jalal, turnuvanın futbol organizasyonundan çok Avrupa kültür ve değerlerinin dayatıldığı etkinliğe dönüştüğünü kaydederek, stada haçlı kostümüyle girmeye çalışan taraftarlara dikkati çekti. Jalal, "İngiltere'de sağ eğilimli kanal TalkTV haçlı kıyafeti giyen adam için 'Ne kadar cesur bir adam, Katar'a gitti ve onlara İngiliz ruhunu gösteriyor.' dedi. Bu kabul edilemez." yorumunda bulundu.

Müslümanlar aşağılanıyor

Haçlı şövalye kostümünün 11. yüzyıllarda İslam egemenliği altındaki Kudüs'ün işgalini çağrıştırdığını anlatan Jalal, "Turist vizesiyle İngiltere'ye gelen ya da A takımını desteklemek için ülkede bulunan, İngilizlerin kültürünü ve tarihini aşağılayan Arap ya da Müslüman bulamazsınız ancak İngilizler ve Avrupalılar için böyle davranmak tamamen kabul edilebiliyor." şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener kürsüde elma, peynir, yumurta gösterip tek tek fiyat artışlarını anlattı! Gerçek enflasyon kaç?
Meral Akşener kürsüde elma, peynir, yumurta gösterip tek tek fiyat artışlarını anlattı! Gerçek enflasyon kaç?
Kim bu adam polis mi? İstanbul'da eylem yapan Uygur Türkleri'ni 'Sizi süpüreceğiz' diyerek...
Kim bu adam polis mi? İstanbul'da eylem yapan Uygur Türkleri'ni 'Sizi süpüreceğiz' diyerek...
Marmara'da büyük deprem olmayacak mümkün değil dedi çok başka yeri uyardı!
Marmara'da büyük deprem olmayacak mümkün değil dedi çok başka yeri uyardı!
Güzeli elektrik çarptı! Mikrofona dokunduğu anda podyumda çığlıklarla dört döndü
Güzeli elektrik çarptı! Mikrofona dokunduğu anda podyumda çığlıklarla dört döndü
Berberin dikkati hayat kurtardı: Müşterinin kafasındakini et beni zannetti ama bakın ne çıktı!
Berberin dikkati hayat kurtardı: Müşterinin kafasındakini et beni zannetti ama bakın ne çıktı!
Bunun adı mucize! Yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı son anda kurtuldu
Bunun adı mucize! Yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı son anda kurtuldu
Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı
Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı
Almanya'da 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım: Namaza başladım lotoyla tadını alıyorum
Almanya'da 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım: Namaza başladım lotoyla tadını alıyorum
Kazı çalışmasına dehşete düşüren olay: Kafatası ve iskelet bulundu! İncelemeler başladı
Kazı çalışmasına dehşete düşüren olay: Kafatası ve iskelet bulundu! İncelemeler başladı
MİT'ten Sincar'da nokta operasyonu! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
MİT'ten Sincar'da nokta operasyonu! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Türk lirasını yırtıp 'şuna bak dostum bu para değil' diyen yabancı bakın nereli çıktı
Türk lirasını yırtıp 'şuna bak dostum bu para değil' diyen yabancı bakın nereli çıktı
Fatih Altaylı canlı yayında patladı: Elime odun alıp taksilerin camını kırmak istiyorum! Bana b..k gibi...
Fatih Altaylı canlı yayında patladı: Elime odun alıp taksilerin camını kırmak istiyorum! Bana b..k gibi...