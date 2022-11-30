Haçlı kostümüyle maça giden İngiliz taraftar olay oldu İngiliz kanalı 'cesur adam İngiliz ruhu' dedi

Katar'da oynanan dünya kupası maçlarında stada haçlı kostümüyle girmeye çalışan taraftarlar tartışmalar neden oldu. İngiltere'de sağ eğilimli kanal TalkTV haçlı kıyafeti giyen adam için 'Ne kadar cesur bir adam, Katar'a gitti ve onlara İngiliz ruhunu gösteriyor.' dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez Müslüman ve Arap ülkede yapılması Katar'da coşkuyla karşılanırken, Batı medyasının turnuvayı haberleştirirken kullandığı dil "ırkçı", "Müslüman karşıtı" ve "oryantalist" olmakla eleştiriliyor.

The Thinking Muslim isimli düşünce kuruluşu için podcast yayınları yapan Hint asıllı İngiliz sunucu ve siyaset bilimci Muhammed Jalal, AA muhabirine, Batı'da Katar'a yönelik artan eleştirileri, kullanılan oryantalist ifadeleri ve nefret söylemine varan yorumları değerlendirdi.

Tepki çeken karikatür

Katar'la ilgili gazete manşetlerini "manipülatif" bulduğunu aktaran Jalal, Fransız hiciv dergisi Le Canard Enchaine'de yayımlanan ve Katar forması giyen futbolcuları ellerinde silahlarla terörist gibi tasvir eden karikatüre ilişkin, "Bu bir tür nefret söylemidir ve bunu Fransız basınında çok sık görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Turnuva, Avrupa kültür ve değerlerinin dayatıldığı bir etkinliğe dönüştü"

Muhammed Jalal, turnuvanın futbol organizasyonundan çok Avrupa kültür ve değerlerinin dayatıldığı etkinliğe dönüştüğünü kaydederek, stada haçlı kostümüyle girmeye çalışan taraftarlara dikkati çekti. Jalal, "İngiltere'de sağ eğilimli kanal TalkTV haçlı kıyafeti giyen adam için 'Ne kadar cesur bir adam, Katar'a gitti ve onlara İngiliz ruhunu gösteriyor.' dedi. Bu kabul edilemez." yorumunda bulundu.

Müslümanlar aşağılanıyor

Haçlı şövalye kostümünün 11. yüzyıllarda İslam egemenliği altındaki Kudüs'ün işgalini çağrıştırdığını anlatan Jalal, "Turist vizesiyle İngiltere'ye gelen ya da A takımını desteklemek için ülkede bulunan, İngilizlerin kültürünü ve tarihini aşağılayan Arap ya da Müslüman bulamazsınız ancak İngilizler ve Avrupalılar için böyle davranmak tamamen kabul edilebiliyor." şeklinde konuştu.