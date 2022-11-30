BIST 4.964
DOLAR 18,64
EURO 19,30
ALTIN 1.051,97
GÜNCEL

Fatih Altaylı canlı yayında patladı: Elime odun alıp taksilerin camını kırmak istiyorum! Bana b..k gibi...

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu konuk eden Fatih Altaylı olay oldu. Teke Tek'te Aksu ile İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan'ı konuk eden Fatih Altaylı fena patladı : Aylardır taksiye binemiyorum. Yemin ediyorum taksicinin bana bir zavallı ezikmişim gibi bakmasından bir gün elime bir odun alıp bir taksicinin camını kırmak istiyorum. Gerçekten zor tutuyorum kendimi. O kadar sinirleniyorum. Taksici bana b.ka bakar gibi bakıyor."

İSTANBUL'daki taksi sorunu Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında tartışıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan'la İstanbul'daki taksi sorununun onuşulduğu programa Fatih Altaylı'nın sözleri damga vurdu.

Kendimi köpek gibi hissediyorum

"İstanbul'da taksiciler Türk vatandaşlarını almıyor. Ben aylardır bir kere taksiye binemedim. Kendimi köpek gibi hissediyorum, taksicilere yalvarıyoruz. Hastaneden çıktım, taksi bulamadım, 4 km yürüdüm" diyen Fatih Altaylı'ya Eyüp Aksu, "Bunu tasvip etmiyorum, denetimler sıklaştırılsın" diye cevap verdi.

Elime odun alıp taksinin camını kırmak istiyorum

Taksi bulamamaktan şikayet eden Fatih Altaylı, "Aylardır taksiye binemiyorum. Yemin ediyorum taksicinin bana bir zavallı  ezikmişim gibi bakmasından bir gün elime bir odun alıp bir taksicinin camını kırmak istiyorum. Gerçekten zor tutuyorum kendimi. O kadar sinirleniyorum. Taksici bana b.ka bakar gibi bakıyor" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Portakal yüzde 99.9 kesin diyerek altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Fatih Portakal yüzde 99.9 kesin diyerek altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Seren Serengil duyunca şoke oldu! Yalı Çapkını dizisine tepki: "Biz ahlaksız hikâyeler seviyoruz"
Seren Serengil duyunca şoke oldu! Yalı Çapkını dizisine tepki: "Biz ahlaksız hikâyeler seviyoruz"
Kadıköy'de fuhuş dolandırıcılığı! Cinsel ilişki için 400 lira verdi, bekledi ama gelmediler
Kadıköy'de fuhuş dolandırıcılığı! Cinsel ilişki için 400 lira verdi, bekledi ama gelmediler
Evde çalınır diye korktu 220 bin liralık altın ve 165 bin lira nakiti pazarda çaldırdı
Evde çalınır diye korktu 220 bin liralık altın ve 165 bin lira nakiti pazarda çaldırdı
'Ülkeyi cahiller ayakta tutacak' diyen Profesör, öğrencisinin odası bastı! 'Benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım'
'Ülkeyi cahiller ayakta tutacak' diyen Profesör, öğrencisinin odası bastı! 'Benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım'
CNN Türk canlı yayınında osuruk sesi! Ahmet Hakan konuşurken gelen gizemli ses meğer...
CNN Türk canlı yayınında osuruk sesi! Ahmet Hakan konuşurken gelen gizemli ses meğer...
Kemal Kılıçdaroğlu sabah kalkıp bu videoyu çekip attı! Mevzu yaz saati uygulaması
Kemal Kılıçdaroğlu sabah kalkıp bu videoyu çekip attı! Mevzu yaz saati uygulaması
Recep İvedik 7 geliyor! İlk fragman yayınlandı: Vizyon tarihi belli oldu!
Recep İvedik 7 geliyor! İlk fragman yayınlandı: Vizyon tarihi belli oldu!
Şehidin yürek dağlayan videosu ortaya çıktı: Bizimki bitmez bir sevgi annem
Şehidin yürek dağlayan videosu ortaya çıktı: Bizimki bitmez bir sevgi annem
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Nursel Ergin hayatını anlattı! Şöhretten önce yetimhaneki bitli saçları ve anne itirafları ağlattı
Nursel Ergin hayatını anlattı! Şöhretten önce yetimhaneki bitli saçları ve anne itirafları ağlattı
Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası alev alev yanıyor
Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası alev alev yanıyor