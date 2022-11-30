Marmara'da büyük deprem olmayacak mümkün değil dedi çok başka yeri uyardı!

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası 'büyük İstanbul depremi' yine tartışılmaya başlandı. Deprem Uzmanı Serkan İçelli ise Marmara'da 10-15 yıl içerisinde büyük bir deprem olmayacağını belirterek büyük deprem için farklı bir bölgeyi işaret etti...

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası 'büyük İstanbul depremi' yine tartışılmaya başlandı. Deprem Uzmanı Serkan İçelli ise Marmara'da 10-15 yıl içerisinde büyük bir deprem olmayacağını belirterek büyük deprem için farklı bir bölgeyi işaret etti...