Almanya'da 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım: Namaza başladım lotoyla tadını alıyorum

ALMANYA lotodan 10 milyon Euro’luk büyük ikramiyeyi kazanan Kürşat Yıldırım'ı konuşuyor. Vinç operatörü Kürşat Yıldırım'ın hayatı film gibi. Uyuşturucu bataklığından hapishanelere uzanan eski hayatı loto ile değişen Kürşat Yıldırım, “İyi ki lotoyu kazandım, artık namaz kılıyorum, namazın tadını alıyorum"' dedi.

ALMANYA'daki loto çekilişinde büyük ikramiyeyi tutturan 41 yaşındaki Kürşat Yıldırım herkesin dilindi. Almanya'nın büyük loto ikramiyesi olan 10 milyon Euro’yu (yaklaşık 193 milyon 400 bin lira) kazanan Kürşat Yıldırım, Dortmund’da bir çelik fabrikasında vinç operatörü olarak çalışıyordu.

İlk iş kendine Porsche ve Ferrari aldı

Lotodan büyük ikramiyeyi kazanınca Kürşat Yıldırım ilk iş 1 milyon 150 bin Euro olan bir Porsche bir de Ferrari marka iki lüks araba almış. 12 yaşında Kırşehir’den Dortmund’a taşınan Kürşat Yıldırım, “Her türlü bataklığa girdim çıktım ama sonunda Allah yüzüme güldü” diyor.

Artık namaz kılıyorum tadını alıyorum

10 milyon euroluk lotoyu kazandıktan bir Tiktok kullanıcısı ile konuşan Kürşat Yıldırım, yolda birine para verdiğinde attığı sevinç çığlığını duyunca "Ben 10 milyon euro kazandım böyle sevinmedim. Böyle insanlara ben her zaman yardım edeceğim" diyor. Lotonun hayatını değiştirdiğini söyleyen Kürşat Yıldırım, namaza başladığını belirterek şunları anlattı:

-"İyi ki bu lotoyu kazanmışım. Artık namaz kılıyorum, namazın tadını alıyorum. Eskiden Allaha yalvarırdım. Şimdi yaradan istediğini verdim, şimdi de sen benim istediğimi yap diyor".

Bekar olan Kürşat Yıldırım, "Sarışın ya da esmer fark etmez. Sadece aşık olmak istiyorum. Seyahat etmeyi seven ve benimle bir aile kurmaya hazır olan bir kadın arıyorum." diyor

Lotoyu kazandım diye bağırınca kafayı buldu sanmışlar

Hürriyet’ten Ece Çelik’e konuşan Kürşat Yıldırım, lotoyu kazandığını öğrendiğinde mahallede “Milyoner oldum” diye bağırdığını etrafındakilerin ilk önce onun uyuşturucu etkisinde olduğunu düşündüğünü söylüyor. Uyuşturucuyu artık bıraktığını belirten Kürşat Yıldırım, yaşadığı hayatı şöyle anlattı:

-“Ben Almanya’nın en tehlikeli yerinde yaşıyorum. Eskiden spor yapan, parmakla gösterilen bir çocuktum. Ama uyuşturucu bataklığına girdim. Ailemi, etrafımı çok üzdüm, bırakmak için çok uğraştım. Annem benim yüzümden hasta oldu. Ben de farkındaydım ama kurtulamıyordum. Ağladığım çok gün olmuştur, Allah’ım kurtar beni bu alışkanlıktan diye. Yine uyuşturucu yüzünden cezaevine girdim çıktım. Allah’a sığındım ve çok şükür bugünleri gördüm.

Uyuşturucuyu bıraktım. Paranın tadını çıkarıyorum. Keyfime bakıyorum ama har vurup harman savurmuyorum. Artık iyi işler yapmak istiyorum.”

Aslen Kırşehirli

Aslen Kırşehir’in Mucur ilçesinin Geycek köyünden olduğunu söyleyen Yıldırım, memleketlilerinden çok sayıda mesaj almış. Lotoyu kazandığı günden beri annesiyle yaşamaya devam ettiğini belirten Karşat Yıldırım şunları anlattı:

-“Kırşehir’i çok seviyorum. Herkes bana ‘Miami’ye git, Dubai’ye git’ diyor. Ama ben hâlâ annemlerle yaşadığım evdeyim. Sık sık Türkiye’ye gideceğim ama yine de Dortmund’daki bu mahallemden ayrılmayacağım. Burada bana kazık atan eski dostlarımın gözünün önünde kalacağım. Benim yaşadığım hayatı her gün görsünler istiyorum. İnşallah bir ev alacağım. Hayır işleri yapma planım var. Noel’de buradaki yetim çocuklara yardımlar yapacağım. Afrika’da su kuyusu açmak istiyorum.”