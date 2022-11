Türk lirasını yırtıp 'şuna bak dostum bu para değil' diyen yabancı bakın nereli çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü Türk kullanıcıları isyan ettirdi. Erasmus için gelen iki Hollanda vatandaşı, Türk Lirasıyla dalga geçti. 5 TL'lik banknotu "Şuna bak dostum. Bu para değil" diye dalga geçerek yırttı. İki kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu 2 şahsın, Türk lirasıyla dalga geçtiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu şahıs elindeki 5 TL ile dalga geçerek yırtıyordu. Polis bu kişilerin peşine düştü. Söz konusu kişiler Erasmus'la gelmiş.

TL bir işe yaramıyor

Santamarini2 rumuzlu kullanıcının sosyal medyaya yüklediği bir TikTok videosunda, odada bulunan yabancı uyruklu bir kişinin elindeki Türk liralarını dalga geçerek yatağa fırlattığı görülüyor. Daha sonra fırlattığı paralardan 5 TL'yi alan şüpheli, "Look, look. This is no Money (Buna bak. Bu para değil)" diyerek 5 TL'lik banknotu gülerek yırttı.

Tepki çeken o anları bir başka kişi kaydederken "Santamarini2" rumuzlu yabancı uyruklu şüpheli sosyal medyadan servis etti.

Uyrukları ortaya çıktı

TikTok'ta Türk Lirası'nı yırtarak aşağılayıcı paylaşımda bulunan kişiler olay olunca polis peşlerine düştü.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.