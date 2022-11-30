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POLİTİKA

Meral Akşener'den olay AK Parti gençliği tarifi! Pudra şekeri çeken, aciyip arabalı, tuhaf traşlı, zevksiz kolyeli...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti TBMM Grup toplantısında AK Parti'nin yarattığı gençliği öyle bir tarif etti ki anlatırken kendinden geçti. Akşener tarifini de "Yazıklar olsun size, zehir zıkkım olsun" diye bitirdi...

AK Parti'nin 2023 bütçe tasarısını eleştiren Meral Akşener, Meclis kürsüsünden öyle bir AK Parti gençliği tarifi yaptı ki anlatırken coştukça coştu, sözlerini de beddua ile bitirdi... İşte Akşener'in o sözleri...

- Okul forması alamıyor aileler. Kırık buzdolabının içerisinde sadece hoşaf buluyorum hoşaf. Bu ailelerin anneleri, öğlen yemeğinde çocuklarının yanına bir poğaça, bir elma koyamıyor.

- Bu bilginin bir çıktısı olarak adına 'rüzgar gülü' dediğimiz öğrencilere ilkokul, okul öncesi, orta okul ve lise talebelerine ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği önerisinde bulunduk, 'biz iktidar olduğumuzda yapacağız, ama durum vahim siz yapın' dedik. Çünkü nesli kaybediyoruz.

- 15 yaşındaki çocukların büyük çoğunluğu obez, protein almadıkları için. Demre belediyemiz, bir öğün yemekle Demre'de bir pilot uygulama olarak hayata geçirildi. Ne oldu biliyor musunuz? O çocukları açlığa mahkum eden bir karar alındı. O kara Milli Eğitim Müdürlüğü eliyle kaymakamlık tarafından Demre belediyemizin yaptığı çocuklara verilen bu yemek yardımı yasaklandı.

- Kimsesizlerin kimiydiniz öyle mi! Hadi be! Yoksullukla mücadele için gelmiştiniz dimi! Hadi be!

Pudra şekeri çeken, tuhaf pantolanlar giyen...

- Siz bugün ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız, Furkanlar Haticeler ağlarken siz pudra şekeri çeken, acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, kocaman altın mıdır, pırlantalar, zevksiz kolyeler takan, tuhaf tıraşlı, tuhaf sakallı gençler yarattınız! Yazıklar olsun! Haram olsun, zehir zıkkım olsun! Yazıktır!

Milyon dolarlık teknelerden iğrenç fotoğraflar

- Yarattığınız nesil, milyon dolarlık teknelerden iğrenç fotoğraflar atarken sosyal medyalarına, adı Enes, adı Furkan, adı Ecrin... Bunlar aç yatıyor.

- Tekrar söylüyorum, bunlar bu dönemde doğmuş ama kemikleri sayılan çocuklar. Okullarda beslenme çantası olmayan ama beslenme çantasından iyi kötü bir şey çıkaran diğer arkadaşlarına imrenerek bakan, tuvaletin çeşmesinden su içip açlığını gideren çocuklar.

Sen açlığı bilirdin sana ne oldu?

- Sayın Erdoğan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun! Sen açlığın ne olduğunu bilirsin, bilirdin! Unuttun! Sofraya tek çeşit yemek koyup kendi kaşık uzatamamış, çocuklarım doysun diyen annenin hassasiyetini bilirdin Sayın Erdoğan!

- Çocukların yemeğini nasıl iptal ettirirsin Sayın Erdoğan. Bodurluk başladı Sayın Erdoğan. Boyları uzamıyor çocukların. Anlatamam o girdiğim o evlerdeki durumları. Günahtır ya. Bir tarafta zenginlikten, şımarıklıktan gözümüzün içine sokar gibi davrananlar, diğer tarafta açlık çeken çocuklar...

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