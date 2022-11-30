Düzce'de Ekrem İmamoğlu ile bir gencin diyaloğu : Seni de götüreyim delikanlı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin acıları sarılmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kente moral ziyareti gerçekleştirdi. Burada genç bir çocuk İmamoğlu'nun yanına gelerek "Burası Kartalkaya değil, yanlış geldiniz galiba" dedi. İmamoğlu ise istifini bozmadan "Olsun, Düzce'ye de geliriz, Kartalkaya'ya da" deyip genci Kartalkaya'ya götürme teklifi etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen hafta 5.9'luk deprem ile sarsılan Düzce'ye gelerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bu sırada ise yanına gelen genç ile arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İşte o anlar...

"Başkanım, yanlış geldiniz galiba"

İBB Başkanının vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği ve sohbet ettiği sırada yanına gelen genç çocuk, "Başkanım, galiba yanlış geldiniz. Burası Kartalkaya değil, burası Düzce" dedi.

"Düzce'ye de geliriz Kartalkaya'ya da"

İmamoğlu gence şöyle yanıt verdi: "Olsun, olsun. Düzce'ye de geliriz Kartalkaya'ya da, ayıp ediyorsun."

"Seni de götüreyim delikanlı"

"Seni de götüreyim Kartalkaya'ya delikanlı" diyen İmamoğlu, çocuğun bölgeden uzaklaşması üzerine "Ne yapsın, zorla söylettiler çocuğa. Arıyor 'Beni kim buraya getirdi' diye" ifadelerini kullandı.