CHP'li Veli Ağbaba, AK Parti vekil Eyüp Özsoy’u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ispiyonladı! Gizli gizli Marlbora içiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünden AK Partili Milletvekilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ispiyonladı. Ağbaba, Tütün kanunu tartışılırken, kendisine laf atan AK Partili vekile, "Reis'ten gizli gizli Marlboro'yu iç ama Adıyaman'ın tütününe yasak getir. Reisten korkacağınıza Allah'tan korkun" diye çıkıştı.

TBMM Genel Kurul’unda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Genel Kurul’da söz aldı. Ağbaba konuşurken, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy oturduğu yerden laf attı.

Reis'ten korkacağına Allah'tan kork

Bunun üzerine Eyüp Özsoy'a dönen Veli Ağbaba, “Sen American Tobacco’nun adına bağırmaya devam et bakalım. Sen reisten gizli gizli Marlboro’yu iç ama Adıyaman’ın tütününe yasak getir. Bunlar var ya reisten korkuyorlar. Reisten korkacağınıza Allah’tan korkun. Buradan sesleniyorum Malatyalılar, Adıyamanlılar tanıyın bunlar ekmeğinizin düşmanı, bunlar sizin düşmanınız bunları tanıyın" dedi.

Abraham mı Abuzer dayı mı!

"Buradan söz veriyoruz önümüzdeki yıl iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu satış yasaklarına verilen cezayı kaldırmak" diyen Veli Ağbaba, "Bizim namus sözümüz olsun. Ama Adıyamanlı kardeşim siz Amerika’daki Abraham’ın yanında mısınız? Adıyaman’daki Abuzer dayının yanında mısınız? Ben size söyleyeyim bu kanunla Abraham’ın yanındasınız. Bundan daha büyük ihanet olmaz” dedi.

'Sen de PKK'nın yanındasın' denince...

Ağbaba'nın bu sözlerine AK Parti grubundan itirazlar gelirken, AK Parti’li Özsoy’un, Ağbaba’ya “Sen PKK’nın yanındasın” diye laf atması üzerine Ağbaba, “PKK’nın da Allah belasını versin. Senin de Allah belanı versin. Terbiyesiz de sensin, ahlak yoksunu da sensin, utanmaz, otur yerine” diye cevap verdi.

Kavga büyüdü ara verildi

Sözlerine devam eden Ağbaba’nın, “Tütün Daire Başkanlığına kimi getirmiş biliyor musunuz? Tütün Daire Başkanı British American Tobacco’nun CEO’su. Kurda kuzu teslim edilir mi?” demesi üzerine Genel Kurul salonunda Ağbaba ve AKP sıraları arasında gerilim arttı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime 10 dakika ara verdi.