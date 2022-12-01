BIST 4.978
DOLAR 18,63
EURO 19,47
ALTIN 1.066,52
POLİTİKA

CHP'li Veli Ağbaba, AK Parti vekil Eyüp Özsoy’u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ispiyonladı! Gizli gizli Marlbora içiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünden AK Partili Milletvekilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ispiyonladı. Ağbaba, Tütün kanunu tartışılırken, kendisine laf atan AK Partili vekile, "Reis'ten gizli gizli Marlboro'yu iç ama Adıyaman'ın tütününe yasak getir. Reisten korkacağınıza Allah'tan korkun" diye çıkıştı.

TBMM Genel Kurul’unda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Genel Kurul’da söz aldı. Ağbaba konuşurken, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy oturduğu yerden laf attı.

Reis'ten korkacağına Allah'tan kork

Bunun üzerine Eyüp Özsoy'a dönen Veli Ağbaba, “Sen American Tobacco’nun adına bağırmaya devam et bakalım. Sen reisten gizli gizli Marlboro’yu iç ama Adıyaman’ın tütününe yasak getir. Bunlar var ya reisten korkuyorlar. Reisten korkacağınıza Allah’tan korkun. Buradan sesleniyorum Malatyalılar, Adıyamanlılar tanıyın bunlar ekmeğinizin düşmanı, bunlar sizin düşmanınız bunları tanıyın" dedi.

Abraham mı Abuzer dayı mı!

"Buradan söz veriyoruz önümüzdeki yıl iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu satış yasaklarına verilen cezayı kaldırmak" diyen Veli Ağbaba, "Bizim namus sözümüz olsun. Ama Adıyamanlı kardeşim siz Amerika’daki Abraham’ın yanında mısınız? Adıyaman’daki Abuzer dayının yanında mısınız? Ben size söyleyeyim bu kanunla Abraham’ın yanındasınız. Bundan daha büyük ihanet olmaz” dedi.

'Sen de PKK'nın yanındasın' denince...

Ağbaba'nın bu sözlerine AK Parti grubundan itirazlar gelirken, AK Parti’li Özsoy’un, Ağbaba’ya “Sen PKK’nın yanındasın” diye laf atması üzerine Ağbaba, “PKK’nın da Allah belasını versin. Senin de Allah belanı versin. Terbiyesiz de sensin, ahlak yoksunu da sensin, utanmaz, otur yerine” diye cevap verdi.

Kavga büyüdü ara verildi

Sözlerine devam eden Ağbaba’nın, “Tütün Daire Başkanlığına kimi getirmiş biliyor musunuz? Tütün Daire Başkanı British American Tobacco’nun CEO’su. Kurda kuzu teslim edilir mi?” demesi üzerine Genel Kurul salonunda Ağbaba ve AKP sıraları arasında gerilim arttı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime 10 dakika ara verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: PKK’lı teröristlerin inlerine böyle girildi!
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: PKK’lı teröristlerin inlerine böyle girildi!
WhatsApp’tan sahte diploma satışı: Lisans 15, önlisans 12 bin TL
WhatsApp’tan sahte diploma satışı: Lisans 15, önlisans 12 bin TL
Düzce'de Ekrem İmamoğlu ile bir gencin diyaloğu : Seni de götüreyim delikanlı
Düzce'de Ekrem İmamoğlu ile bir gencin diyaloğu : Seni de götüreyim delikanlı
Mersin'de 12 yaşındaki kız 13 yaşındaki kızı öldürdü! Okul tuvaletindeki şok cinayet
Mersin'de 12 yaşındaki kız 13 yaşındaki kızı öldürdü! Okul tuvaletindeki şok cinayet
AK Partili Meclis Üyesi'nden el hareketi ve cinsiyetçi sözler! Ankara'da ortam gerildi
AK Partili Meclis Üyesi'nden el hareketi ve cinsiyetçi sözler! Ankara'da ortam gerildi
Bomba kulis! Altılı Masa'da liderler ilk kez cumhurbaşkanı adayının ismini konuştu işte alınan karar...
Bomba kulis! Altılı Masa'da liderler ilk kez cumhurbaşkanı adayının ismini konuştu işte alınan karar...
Köpek bildiğin ağlayarak dertlerini anlatıyor! Bursa'da kampçı ile köpeklerin hali inanılmaz
Köpek bildiğin ağlayarak dertlerini anlatıyor! Bursa'da kampçı ile köpeklerin hali inanılmaz
Meral Akşener'den olay AK Parti gençliği tarifi! Pudra şekeri çeken, aciyip arabalı, tuhaf traşlı, zevksiz kolyeli...
Meral Akşener'den olay AK Parti gençliği tarifi! Pudra şekeri çeken, aciyip arabalı, tuhaf traşlı, zevksiz kolyeli...
İngiliz taraftar Haçlı kostümüyle maça gitti İngiliz kanalı 'cesur adam İngiliz ruhu' dedi
İngiliz taraftar Haçlı kostümüyle maça gitti İngiliz kanalı 'cesur adam İngiliz ruhu' dedi
Meral Akşener kürsüde elma, peynir, yumurta gösterip tek tek fiyat artışlarını anlattı! Gerçek enflasyon kaç?
Meral Akşener kürsüde elma, peynir, yumurta gösterip tek tek fiyat artışlarını anlattı! Gerçek enflasyon kaç?
Kim bu adam polis mi? İstanbul'da eylem yapan Uygur Türkleri'ni 'Sizi süpüreceğiz' diyerek...
Kim bu adam polis mi? İstanbul'da eylem yapan Uygur Türkleri'ni 'Sizi süpüreceğiz' diyerek...
Marmara'da büyük deprem olmayacak mümkün değil dedi çok başka yeri uyardı!
Marmara'da büyük deprem olmayacak mümkün değil dedi çok başka yeri uyardı!