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Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Nedeni ise...

AKSARAY’da nişan töreninde erkek ve kız tarafı arasında “argo konuşma” meselesi yüzünden çıkan kavga sokağa taştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu ve 4 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 gencin nişan merasimi için düğün salonunda buluşan erkek ve kız tarafı arasında taraflardan birinin argo konuşması nedeniyle tartışma çıktı.

Düğün salonunda başlayan tartışma bir süre sonra alevlenerek kavgaya dönüşürken kavga sokağa da taştı. Erkek ve kız tarafları birbirine girerken, yumruk ve tekmelerin uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın büyümesi üzerine düğün salonu yetkilileri ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri de yetersiz kalınca olay yerine Çevik Kuvvet ekibi gönderildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 2 tarafı da ayırdı. 4 kişide darp sonucu yaralanmanın yaşandığı kavgada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Kavganın ardından nişan merasimi de son buldu.

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