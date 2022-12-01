Sakızla Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı Kenan İmirzalıoğlu fena laf soktu işte o diyalog

ATV'deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına çıkan Alper Duran Dinçer şaşırttı. Ağzındaki sakızla Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına oturan genç, ünlü oyuncunun soktuğu lafları pişkince geçiştirdi. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile genç arasındaki sakız diyaloğu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 19 yaşındaki Alper Duran Dinçer ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki sakız diyaloğu gündeme düştü. ATV'deki fenomen yarışmaya ağzında sakızla katılan Alper Duran Dinçer ünlü sunucuyu şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu, "Ağzında bir şey mi var?" diyerek yarışmacıya soru yöneltilce 'sakız' yanıtını aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile gencin sakız diyaloğu

Sınavlarda stres atmak için sakız çiğnediğini söyleyen Alper Duran Dinçer'i Kenan İmirzalıoğlu "Sınavlarda tabi daha başka bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz var" diyerek edebiyle uyardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun nezaketle yaptığı uyarıyı almayan genç, "Onların da stresini alır belki" diyerek işi pişkinliği vurdu.

Çeneye bir şey gelir...

Kenan İmirzalıoğlu bu yanıttan sonra aikido yaptığını söyleyen yarışmacıya hocaların karşısında da sakız çiğneyip çiğnemediğini sordu. Çiğnemiyorum yanıtını alınca da "Tabi, çeneye destekli bir şey gelir" diyerek bir kez daha sakızla yayına çıkmanın edebe uygun olmadığını ima etti.

Alper Duran Dinçer bu laftan da verilen mesajı almayıp "Japon kültüründe sakız çiğnemenin hoş karşılanmadığını söyleyince, Kenan İmirzalıoğlu da Türk kültüründe hoş karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Alper Duran Dinçer ise "Bizim kültürde ortada gibi. İzin verenler var, vermeyenler var. İnsanlar ikiye ayrılır. Derste sakız çiğnettirenler ve derste sakız çiğnettirmeyenler" yanıtını verdi. Durum karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sen insanları öyle mi ayırdın? Milyonlarca insan seni izliyor ve onlara karşı sakız çiğniyorsun. Bundan dolayı gerginlik veya endişe hissetmiyorsun değil mi?" dedi.