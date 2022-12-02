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Yer İstanbul!.. Hırsız Gürcistanlı... Kurban Libyalı! 3 bin dolarlık hırsızlık kamerada

İSTANBUL Şişli'deki bir kafeteryada oturan Libyalı turistin sandalyeye asılı ceketinin cebinden 3 bin dolar çalan Gürcistan uyruklu hırsız yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar kafeteryanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Şişli’deki bir kafeteryada yaşanan olayda Libya uyruklu Rarıq M.A. (43) kafeteryada arkadaşlarıyla oturduğu sırada ceketinin cebindeki paranın olmadığını fark edince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Ceketinin cebinden 3 bin doları aldı

Çalışma çerçevesinde kafeteryada bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde hırsızın, mağdurun arkasındaki masada oturduğu, o sırada telefonla konuştuğu, çantasını koyacak bir yer arıyormuş gibi yaparak mağdurun 3 bin dolarını ceketinin cebinden aldığı görüldü.

Gürcistan uyruklu hırsız yakalandı

Yapılan çalışmaların ilerlemesiyle kimliği tespit edilen şüphelinin Gürcistan uyruklu Bakurı K.(41) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından Fatih’te yakalanan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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