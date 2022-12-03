Yunanistan'dan büyük tahrik! Rodos adasında askeri tatbikat yaptılar! Rodos'ta silah yasak ama...

YUNANİSTAN'ın Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye yönelik tahriklerine bir yenisi eklendi. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptığı bildirildi. Tatbikattan görüntüler geldi...

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "Kolossos" isimli tatbikatta, adadaki tüm sistemler "alarm" pozisyonuna getirilerek, herhangi bir tehditte alınması gereken pozisyonlar belirlendi.

Tatbikata, zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı.

Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor.