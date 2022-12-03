BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,63
ALTIN 1.077,07
EKONOMİ

Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma ayakları yerden kesti: "Zor tutuyoruz"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 'Bayraktar Kızılelma' ile ilgili son gelişmeyi Selçuk Bayraktar, twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bayraktar yaptığı paylaşımda; "Zor tutuyoruz. Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah" dedi.

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

Bayraktar'dan "Kızılelma" paylaşımı: Zor tutuyoruz
Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah…"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Jeremy Rifkin: Kemal Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek
Jeremy Rifkin: Kemal Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek
Elon Musk'tan ABD gündemine bomba gibi düşen ifşa: Biden sansürü ortaya çıktı
Elon Musk'tan ABD gündemine bomba gibi düşen ifşa: Biden sansürü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Güvenlik şeridini tamamlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Güvenlik şeridini tamamlayacağız
Galatasaray'da transfer harekatı! Okan Buruk iletti, yönetim harekete geçiyor!
Galatasaray'da transfer harekatı! Okan Buruk iletti, yönetim harekete geçiyor!
Kemal Kılıçdaroğlu ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ belgesini açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır!'
Kemal Kılıçdaroğlu ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ belgesini açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır!'
Ürünler yetmedi şimdi de buna! Marketçiler zam istiyor son kararı Bakan Kurum verecek
Ürünler yetmedi şimdi de buna! Marketçiler zam istiyor son kararı Bakan Kurum verecek
Z Kuşağı anketi! 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? En büyük parti 'karasızlar' çıktı
Z Kuşağı anketi! 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? En büyük parti 'karasızlar' çıktı
Feci kazada ölen kişi Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı! Küs aileler için...
Feci kazada ölen kişi Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı! Küs aileler için...
BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu! Mustafa Destici: Seçime kendi amblemimizle gireceğiz
BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu! Mustafa Destici: Seçime kendi amblemimizle gireceğiz
2023 asgari ücret için en gerçekçi rakam! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
2023 asgari ücret için en gerçekçi rakam! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Rize'de heyelan oldu! Köy yolları ulaşıma kapandı
Rize'de heyelan oldu! Köy yolları ulaşıma kapandı
Fenerbahçe Real Madrid engelini aşamadı! EuroLeague'de 4 maç sonra yenildi
Fenerbahçe Real Madrid engelini aşamadı! EuroLeague'de 4 maç sonra yenildi