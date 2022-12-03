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Afra Saraçoğlu'nun doğum günü partisine damga vuran görüntü! Sevgilisinin yüz ifadesi olay oldu

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kutladı. Doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Mert Ramazan Demir ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını diziyle izleyici karşısına geçen Afra Saraçoğlu, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kutladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, doğum gününden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Afra farkında olmadan dizideki rol arkadaşının elini tutacak gibi olmuş... Ayrılık yakın!" yorumu dikkat çekti.

Dizideki partneri Ramazan Mert Demir'le yakıştırılan, Afra Saraçoğlu'nun bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

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