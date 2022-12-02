Canlı yayında yüksek fatura tartışması Barış Yarkadaş faturayı alıp üzerine yürüyünce
tv100 ekranlarında CHP'li eski vekil yazar Barış Yarkadaş ile yazar Hacı Yakışıklı arasında yüksek gelen faturalarla ilgili tartışma yaşandı. Stüdyoda fatura örneği göstererek ayağa kalkan Barış Yarkadaş’a Yakışıklı, gülerek “Üstüme yürüme Barış Bey, lütfen üstüme yürüme" diye karşılık verdi.
Gazeteciler Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Avukat Cem Kaya, tv100 kanalında Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.
Programda yüksek faturalar da ele alındı. Barış Yarkadaş, stüdyoda ayağa kalkarak yüksek faturalardan bahsetti.
“Barış Bey, lütfen üstüme yürüme”
"Harikalar Diyarı’nda olsaydım ‘Fahiş fiyat yok, vatandaş alıyor’ derdim" diyen Yakışıklı'ya Yarkadaş, "Onu da yıktınız marketçilerin üstüne” diyerek karşılık verdi.
Zamlara isyan eden Yarkadaş, faturaları göstermek için ayağa kalkınca Yakışıklı da “Üstüme yürüme Barış Bey, lütfen üstüme yürüme" diyerek espri bir karşılık verdi.