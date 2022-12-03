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POLİTİKA

Mustafa Sarıgül elinin ayarını kaçırdı: Tokat attığı genç kadrajdan çıktı!

Mustafa Sarıgül’ün attığı tokatlar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, karşılaştığı gence ismini sorup şiirle karşılık verdikten sonra tokat atarken ayarı tutturamadı. Genç dengesini kaybederek geriye doğru gitti.

TDP lideri Mustafa Sarıgül'ün, bir gençle konuşurken göğsüne vurduğu gencin dengesini kaybederek kadrajdan çıktığı video gündem oldu. Söz konusu videoda Sarıgül önce karşısındaki gence adını sordu. Ali cevabını alan Sarıgül videonun devamında şunları söyledi:

"Ali, önemli bir isim bak Ali, doğudan batıdan yurduma düşen, atım eğerlendi kılıcım kuşan, ne gezersin alim günlerin geldi"

Sarıgül, okuduğu şiir biter bitmez karşısındaki gencin göğüs kafesine doğru elinin iç kısmı ile tokat attı. Bu tokadı beklemeyen genç, geriye doğru giderek kadrajdan çıktı. Durumu fark eden Sarıgül genci kendisine doğru çekip sarıldı.

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