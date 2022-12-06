Ece Üner ve Uğur Dündar hangi kanalda çıkacak? Bombayı kendileri patlattı

Ece Üner, Tv100'de programlara başlayacağını açıkladı. Televizyona döneceğini duyuran Uğur Dündar'ın da Tv100 ekranlarında yer alacağı ortaya çıktı.

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Televizyonculuk kariyerine NTV'de Avrupa Birliği muhabiri olarak başlayan Ece Üner, uzun yıllar Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunduktan sonra Kanal D'de 'Ece Üner ile Susma' adlı programla ekranlara gelmiş ve bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

NTV, CNN Türk, Habertürk TV ve Show TV'de haber spikerliği yapan Ece Üner, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Ece Üner, 9 Ocak’tan itibaren Tv100'de

Ünlü sunucu Ece Üner, Tv100 ailesine katıldı.

Gürkan Hacır’ın Taksim Meydanı programına canlı bağlanarak tv100 ailesine dahil olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Üner, 9 Ocak’tan itibaren her akşam canlı yayınla Tv100 Ana Haber’de izleyicisi ile buluşacak.

Ayrıca Ece Üner, "Heyecanlarımız, gördüğümüz hayaller ortak. Tv100 deyince ‘100’ü cumhuriyetin 100. Yılından alıyor. Cumhuriyet sadece demokrasi için değil haber için de geçerli. Sizlerle olmaktan çok memnunum." dedi.

"Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim"

Twitter hesabından da açıklama yapan Ece Üner, "Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren Tv100 Anahaber’de kavuşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar da Tv100'de

Öte yandan gazeteci Uğur Dündar da Tv100 ailesine katıldı.

Dündar'ın 7 Ocak'tan itibaren her cumartesi gecesi saat 22.00'de, 'Uğur Dündar'ın Panoraması' isimli programla ekranlarda olacağı duyuruldu.

"Size bu akşam güzel haberlerim var"

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına videolu mesaj gönderen Uğur Dündar "Taksim Meydanı’ndaki tüm dostlara selamlar sevgiler. Size bu akşam güzel haberlerim var. tv100 ailesi büyüyor. 7 Ocak Cumartesi akşamında itibaren Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması programını sizlere sunacağım.

Genç kuşak habercilerin en değerli isimlerinden biri Ece Üner artık bizimle birlikte olacak, sizlere haberleri o sunacak. Ece Üner gerçekten büyük bir değer, bilgili, birikimli ve ilkeli bir yayıncı. Ona da başarılar diliyorum. tv100 ailesi sizin değerli ilginizle daha da büyüyecek. Size layık olmaya çalışacak." dedi.