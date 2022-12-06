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Senelerdir soruluyordu Küçükkaya canlı yayında cevap verdi! Milletvekili mi oluyor?

Senelerdir soruluyordu Küçükkaya canlı yayında cevap verdi! Milletvekili mi oluyor?

Halk TV'de her sabah canlı yayınla program sunan İsmail Küçükkaya herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi. Kendisine gelen bir mesajı okuyan Küçükkaya bir izleyicinin CHP'den milletvekili mi olacaksın sorusuna bakın nasıl tepki verdi.

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İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunduğu Yeni Bir Sabah programında dikkat çeken anlar yaşandı. Rutin bir şekilde işleyen programdaki bir haber sonrası kameralar stüdyoya döndüğünde, Küçükkaya gelen mesajları okudu.

Hiç öyle bir niyetim yok. Hayatım boyunca da olmadı, olmaz. Ki geçmişe bana farklı partilerden pek çok teklif geldi. Ama ben işimi seviyorum, mesleğimi seviyorum. Milletvekili olmak istemiyorum. Benim derdim daha çok kadın milletvekili olması. Bence herkes sevdiği ve bildiği işi yapsın.

"CHP'den milletvekili mi olacaksın?"

Telefonuna gelen "CHP'den milletvekili mi olacaksın?" sorusunu gösteren Küçükkaya, yıllardır sorulan aynı soruya yanıt verdi.

CHP'nin aksine diğer partilerden pek çok teklif aldığını açıklayan Küçükkaya, böyle bir niyetinin olmadığını ve olamayacağını söyledi.

Farklı partilerden çok teklif geldi ama...

Küçükkaya, "Hiç öyle bir niyetim yok. Hayatım boyunca da olmadı, olmaz. Ki geçmişe bana farklı partilerden pek çok teklif geldi D.K.. Ama ben işimi seviyorum, mesleğimi seviyorum. Milletvekili olmak istemiyorum. Benim derdim daha çok kadın milletvekili olması. Bence herkes sevdiği ve bildiği işi yapsın." diye konuştu.

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