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Park ettikleri minibüsün yerini bulamadılar! Samsun'da ilginç olay

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Park ettikleri minibüsün yerini bulamadılar! Samsun'da ilginç olay

Samsun’un Bafra ilçesinde aracını kaybeden ailenin imdadına polis yetişti.

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Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşandı. 19 Mayıs ilçesinde yaşayan bir aile özel işleri için Bafra'ya geldi.

Aile minibüslerini bir sokağa park etti. İşleri bittikten sonra araçlarını park ettikleri yeri unutan ve bir türlü bulamayan aile, polisten yardım istedi.
Ailesi soluğu Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosunda aldı.

Burada görevli polis memurları aile birlikte aracı aramaya çıktı. Minibüs Çilhane Mahallesi Vapur Sokak'ta park halinde bulundu. Arabalarını karşılarında görünce büyük sevinç yaşayan aile, polis memurlarına teşekkür etti.

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