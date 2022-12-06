Üçü birleşti hızla yayılıyor dünya alarmda! Çocuk ölümleri 8'e çıktı

Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. İngiltere'de başlayan ve 3'lü etki denilen salgın ise dünyayı alarma geçirdi. Çocuk ölümlerinin 8'e çıktığı salgında veriler korkutuyor. Peki nedir bu Strep A enfeksiyonu?

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Üç virüs birleşti, İngiltere’de yeni bir kabus daha baş gösterdi. Ülkede Strep A enfeskiyonu vakaları artarken, bir ilkokul öğrencisinin hastalığa yenik düşmesi ile ölü sayısı 8'e yükseldi. Yetkililerden art arda uyarılar gelirken, son dönemde solunum yollarında 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen bir salgın da patladı. Uzmanlar insan vücudunu sarsan bu virüsle ilgili ‘ölümcül’ açıklaması yaptı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili vatandaşları uyarırken, İngiltere’de patlayan bir virüs vatandaşların kabusu oldu.

Hampshire bölgesinde ilkokula giden bir çocuğun Strep A enfeksiyonuna yeni düşmesiyle toplam ölü sayısı 8'e yükseldi. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), ülkede Eylül ayından bu yana 7 çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

"Toplam ölü sayısı 8'e yükseldi"

İngiltere'nin Hampshire bölgesinde ilkokula giden bir çocuğun Strep A enfeksiyonuna yeni düşmesiyle toplam ölü sayısı 8'e yükseldi. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), ülkede Eylül ayından bu yana 7 çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

Bu çocuklardan altı tanesi 10 yaşın altında, biri ise 12 yaşında. Hampshire bölgesinde hayatını kaybeden son kurbanın yaşı henüz bilinmiyor. Şimdiye kadarki ölümlerin 7'si İngiltere'de, birisi Galler bölgesinde gerçekleşti. İskoçya'da bugüne kadar sekiz ağır Strep A vakası görüldü, ancak buna bağlı ölüm yaşanmadı.

10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti

İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasından beri vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı. Imperial College London'dan Elizabeth Whittaker, "Pandeminin ilk iki yılında çok az A Grubu Strep gördük. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bakteri 2022'de yeniden dolaşıma girmeye başladı" dedi.

Vaka sayısı ve ölümlerin artması İngiltere'de büyük bir panik havasına neden oldu. Sağlık yetkilileri, enfeksiyonla ilgili ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirtirken, doktorlara 'alt sınırdan' müdahale talimatı gönderildi.

Yeni karar göre, çocuklarda Strep A enfeksiyonuna ilişkin en küçük şüphede bile antibiyotik tedavisine başlanacak. Erken tedavi yöntemi ile enfeksiyona en tedavi edilebilir olduğu zamanda müdahale edilecek.

3 ilaç stoklarda 'yetersiz tedarik' olarak listeleniyor

Ancak doktorlara gönderilen bu talimat tam da ülkede hastalığın tedavisi için kullanılan 3 ilacın tükenmek üzere olduğu tartışmalarının ortasında geldi. Hürriyet'in Dailymail gazetesinden aktardığı habere göre; Strep A tedavisinde kullanılan 3 ilaç stoklarda 'yetersiz tedarik' olarak listeleniyor. Aileler ilacı almak istediklerinde eczanelerden elleri boş döndüklerini iddia ederken, eczacılar söz konusu durumu 'çok üzücü' olarak yorumluyor ve süregelen sorunun 2023 yılında da devam edebileceğini belirtiyor.

Zamanında antibiyotik verilseydi kızımız ölmezdi

Pek çok insan bu enfeksiyonla ağır bir hastalık geçirmezken, oldukça bulaşı bu bakteriler ciddi hastalıklara ve komplikasyonlara neden olabiliyor. Hastalığın ilk kurbanlarından olan 7 yaşındaki Hanna'nın ailesi kızlarına zamanında antibiyotik verilseydi böyle yıkıcı bir sonuçla karşılaşmayacaklarını iddia ediyor. 37 yaşındaki baba Abul Roap, kızının sadece hafif bir öksürükle eve geldiğini belirterek," Zamanında antibiyotik verilseydi bu hikâye farklı sonlanabilirdi" dedi.

Strep A nedir, belirtileri nedir?

Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri. Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil. STREP A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor. Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor. Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir. Hastalık için şu an bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

"Seyahatler aracılığı ile ülkemizdeki vaka sayılarını artırmakta"

Öte yandan bir arada görülen virüslerin artış gösterdiğine dikkati çeken Sipahi, şunları kaydetti: "Aslında bu genel olarak Kovid-19 dönemi yani 2020 yılı öncesinde de yaşadığımız mevsimsel bir artış. Havaların soğuması, kapalı alanlarda yaşama sıklığı artarken, havalandırma olasılığının azaldığı, çocukların sınıflarından dışarı daha az çıkmaya başladığı dönemin etkileri. Yurt dışında vakaların artması da seyahatler aracılığı ile ülkemizdeki vaka sayılarını artırmakta.

Rinovirüs ve RSV olarak bilinen Respiratory Syncitial Virus, eskiden de oldukça sık olurdu. Bu dönemde listeye influenza yani grip virüsünü de ekleyebiliriz. Kovid aşılarının etkisiyle de Kovid-19 tanısı nispeten azaldıkça ve Kovid önlemleri azaltıldıkça rinovirüs, RSV ve influenza için etkinlik alanı açılmış yani enfekte edebileceği kişileri daha rahat bulmuş gözüküyor."