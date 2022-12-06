Meclis'te yaptığına bakın! CHP'li Engin Altan'ın telefonu ekrana yansıyınca...

Mecliste her yıl hararetli tartışmaların yaşandığı bütçe maratonu dün başladı. 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay objektiflere ilginç bir şekilde yansıdı. Peki Engin Altay telefonuyla ne yapıyordu?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Büyük tartışmalara sahne olan görüşmeler sırasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cep telefonundan iskambil oyunu oynarken görüntülendi. Altay'a sosyal medyada tepki yağdı.

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kart oyunu oynarken bir başka milletvekili tarafından kamerayla görüntülendi.

Engin Altay'ın ara ara oyununu keserek kürsüdeki konuşmacı milletvekiline de sataştığı görüntülere yansıdı.

Oyun kartları göründü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fuat Oktay'ın konuştuğu sırada elinde cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada da çok kez paylaşılan görüntülerde Altay'ın telefonunda bir iskambil oyununun açık olduğu görüldü.

Bir anda oyunu bırakıp söze girdi

Altay'ın oyun kartlarıyla hamle yaparken bir yandan da aniden söze girip Meclisteki tartışmaya dahil olması dikkat çekti.

Poker oynuyor iddiası

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasıyla beraber Altay'ın telefondan poker oyununu oynadığı öne sürüldü.