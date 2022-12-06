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Yakınları yaşlı çiftten haber alamadıkları için harekete geçti, gerçek bambaşka çıktI

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yakınları yaşlı çiftten haber alamadıkları için harekete geçti, gerçek bambaşka çıktI

ELAZIĞ’da yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, ekipleri harekete geçirdi. Çiftin bulunduğu evin kapısını uzun uğraşlar sonucu açan ekipler, vatandaşları evde otururken buldu. Çiftin yaşlılık nedeni ile sesleri duymadığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın birinci katında yaşayan yaşlı çiftten haber alamayan yakınları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir süre binanın önünde yaşlı çifte ulaşmaya çalıştı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu kapıyı çarken çiftin evde oturduğu, yaşlarından dolayı sesleri duymadıkları ortaya çıktı.

Yaşlı çift, tedbir amaçlı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek istendi ancak bu o kadar kolay olmadı. Bir türlü evinden çıkmak istemeyen yaşlı adam, yaklaşık 1 saat sonra bir komşusu tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi.
Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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