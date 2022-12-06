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 Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu belli oldu

 Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de verilen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını 6-10 Aralık tarihleri arasında Antalya'da sürdürecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Altay Bayındır, Enner Valencia, Arda Güler, Emre Mor, Ezgjan Alioski ve Luan Peres kafilede yer almadı.

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Katar’da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Bugün Antalya'ya gidecek sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun."
Kamp sürecinde Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak

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