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Nedim Şener'den Murat Gezici'ye 'Kızılelma' yanıtı: Seni Allah'a havale ediyorum

Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde insansız hava aracı Kızılelma'nın teker kesme videosunu sosyal medyadan paylaşmıştı. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'nin bu görüntüleri hafife alması, görüntüleri anlatan Gazeteci Nedim Şener'i çıldırdı.

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Milli gururumuz Selçuk Bayraktar, İHA, SİHA, Akıncı gibi ve yerli ve milli araçlara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın teker kesme videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gazeteci Nedim Şener, bu görüntülerden gururla bahsederken, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadından bahsediyorsun değil mi" soru yöneltti.

Bu soruya oldukça sinirlenen Nedim Şener'in Murat Gezici'ye yanıtı ise "seni Allah'a havale ediyorum" şeklinde oldu.

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