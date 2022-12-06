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KİT'lere 1044 kadro kadro tahsis edildi hangi bölüme kaç kişi ne alınacak belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
KİT'lere 1044 kadro kadro tahsis edildi hangi bölüme kaç kişi ne alınacak belli oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarına 1044 kadro ihdası yapılırken 598 kadro iptal edildi.

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Buna göre, Devlet Malzeme Ofisi merkez teşkilatında 10 şube müdürü, 15 mühendis, 2 eczacı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 1 hukuk müşaviri, 16 daire başkanı, 3 iç denetçi, 4 müfettiş, 4 müfettiş yardımcısı, 6 avukat, 10 mühendis, 3 istatistikçi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez teşkilatında 9 müfettiş, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 10 daire başkanı, 3 şef, 2 teknik şef, 4 mühendis, taşra teşkilatına 1 işletme müdürü, 1 işletme müdür yardımcısı, 5 başuzman, 7 şef, 12 teknik şef, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 1 başmüdür, 2 başmüdür yardımcısı kadrosu ihdası gerçekleştirildi.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 1 hukuk müşaviri, 12 daire başkanı, 10 şube müdürü, 10 teknik uzman, 10 avukat, 20 şef, 120 mühendis, 1 şehir plancısı, 2 istatistikçi, 30 tekniker, 1 sosyolog, 1 psikolog, 1 diyetisyen, 1 hemşire, taşra teşkilatında 3 hukuk müşaviri, 21 bölge müdürü, 42 bölge müdür yardımcısı, 5 işletme müdürü, 10 teknik uzman, 9 uzman, 40 avukat, 4 raportör, 20 şef, 7 dava takip memuru, 8 başmühendis, 130 mühendis, 1 şehir plancısı, 80 tekniker, 5 sosyolog, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 4 müfettiş, taşra teşkilatında 1 fabrika müdürü, 4 fabrika müdür yardımcısı, 1 işletme müdürü, 2 işletme müdür yardımcısı, 9 şef, 12 başmühendis kadrosu ihdas edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 10 mühendis, taşra teşkilatında 2 havacılık acil yardım ve güvenlik müdürü, 2 havalimanı müdürü, 6 nöbetçi müdür, 1 başmüdür, 2 başmüdür yardımcısı, 12 şube müdürü, 2 havalimanı müdür yardımcısı, 40 hava trafik kontrolörü, 3 koruma ve güvenlik şefi, 8 apron memuru, 4 başmühendis, 16 mühendis, 110 tekniker, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 2 teknik şef, taşra teşkilatında 1 fabrika müdür yardımcısı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 2 iç denetçi, 5 müfettiş, taşra teşkilatında 5 başuzman, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 7 teknik şef, taşra teşkilatında 30 mühendis kadrosu ihdası yapıldı.

Öte yandan, Devlet Malzeme Ofisi merkez teşkilatında 1 şube müdürü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez teşkilatında 9 müfettiş, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 2 tabip, taşra teşkilatına 5 sivil savunma uzmanı, 4 mühendis, 2 tekniker, 1 teknisyen, 10 tabip, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 10 başteknisyen, 10 teknisyen, taşra teşkilatında 3 hukuk müşaviri, 10 başteknisyen, 17 teknisyen, 3 uzman tabip, 2 tabip, 2 hemşire, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 1 iç denetim dairesi başkanı, 4 müfettiş, taşra teşkilatında 1 daktilograf, 3 veznedar, 1 başmimar, 10 başteknisyen, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 13 daire başkanı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 400 koruma ve güvenlik görevlisi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 3 programcı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 50 koruma ve güvenlik görevlisi, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 3 teknisyen, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 10 satın alma memuru, 8 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu iptal edildi.

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