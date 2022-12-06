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Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı: Acun ılıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyayı salladı!

Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı: Acun ılıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sosyal medyayı salladı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla birlikte geçtiğimiz gece 'Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Ilıcalı, genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geceden çekildiği pozu paylaşmayı ihmal etmezken, son dönemde kendini spora verdiği ve göğüslerine silikon yaptırdığı iddia edilen genç sevgilisinin tercih ettiği elbisesinin fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu.

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Bir süredir birlikte görüntülenmeyen Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, Altın Kelebek Ödül Gecesi'ne geldi. Son dönemde kendini spora verdiği ve göğüslerine silikon yaptırdığı söylenen Ayça Çağla Altunkaya yine utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.

Sevgilisi muhabirlerle konuşmak için hazırlanırken kendisi arkada durmak için hamle yapınca Ilıcalı'nın müdahale ettiği Ayça Çağla Altunkaya gecede şıklığıyla da dikkat çekti.

Siyah süper mini bir elbise ve küçücük bir çanta tercih eden genç ismin elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

Ayça Çağla Altunkaya bu elbise için tam 42 bin 450 TL ödemiş. Sosyal medyada gündem olan elbisenin fiyatını duyanlar "Yengeye feda olsun", "Yeni bir Şeyma", "Acun sağ olsun" yorumlarında bulundu.

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