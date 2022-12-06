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Yılmaz Özdil'in o paylaşımı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çılgına çevirdi

Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu anları paylaşması birçok kişi gibi CHP Genel Başkanı'nı da çıldırttı.

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İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni ekonomi kadrosunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda bulunan ve danışmanlığını yapacak olan isim Jeremy Rifkin'in sunum yaptığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bir ara uykuya daldı. Uyuduğu anların kameralara yansıması sonrası sosyal medyada gündem olan Selvi Kılıçdaroğlu'nun hasta olduğu ve hastaneden çıkar çıkmaz toplantıya katıldığı belirtildi.

Sosyal medyada bu görüntüyü paylaşanlar arasında ise gazeteci Yılmaz Özdil de vardı. Özdil'in, hasta olduğu bilinen Selvi Kılıçdaroğlu'nun bu görüntüleri paylaşması herkes gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çılgına çevirdi.

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