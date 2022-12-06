TBBM Başkanı Şentop'tan Meclis'teki gerginliğe tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bütçe görüşmelerinde gerginlikle ilgili konuşan Şentop, 'Kim söylerse söylesin bu büyük bir saygısızlıktır.' dedi.

Abone ol

Bütçe görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavga ve gerilim damga vurdu. Olaylı oturuma ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi.

Şentop’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Bu Meclisimizin gazilik ünvanını tesadüfen elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca direnişte bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu Meclis'e hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz?

Kim söylerse söylesin bu büyük bir saygısızlıktır. Eleştirilecek konular olabilir ama bu Meclis'e karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmemesi mümkün değil.

Burası kişisel mekanlarımız değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir."