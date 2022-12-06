Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu'nun kitabından çıktı: Atatürk zorla dayattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu'nun "Dar Koridor" adlı kitabındaki, Atatürk ve CHP iktidarı ile ilgili eleştirel ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

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Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanları gündem olmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın hendek olaylarıyla şehirleri harabeye çevirdiği dönemde askere "çocuk katliamcısı" iftirası atan Hacer Foggo'dan sonra bu kez de Daron Acemoğlu vakası patlak verdi.

Kılıçdaroğlu’nun “İkinci Yüzyıla Çağrı” programında ekonomi danışmanı olarak açıkladığı Daron Acemoğlu’nun geçmişi, CHP’lileri şaşkına çevirdi.

Acemoğlu'nun "Dar koridor" adlı kitabında, CHP dönemini ve Atatürk'ün devrimlerini eleştiren ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

"Atatürk zorla dayattı"

Acemoğlu, "Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı. Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. bazı durumlarda da infaz edildi" ifadelerini kullandı.

25. ve 26.dönem CHP Milletvekili Şerafettin Topçu’nun paylaştığı kitapta yer alan o skandal ifadelerin bir kısmı şöyle:

“Daha sonra Atatürk adını alacak Mustafa Kemal’in liderliğindeki güçlerin zaferiyle kurulan T.C. …” Ülkeyi her yandan kuşatan emperyalizme ve içerdeki işbirlikçilerine karşı, dünya savaşın sonrası şartlarında 4 yıl vatan topraklarını kurtarmak için verilen savaş sonrası T.C. devletinin kuruluşunu değerlendirmek için kullanılan şu cümleler, fazlaca yanlı ve insafsız değil mi: ”Ordu ve bürokrasinin önderliğinde…daha fazla reform ve devlet inşası için yol açıktı ama, ama sadece despotik tarzda bir devlet oluşumu için. Artık iktidar merkezi Atatürk’ün CHP’siydi.”

"Denetlenemeyen bir iktidar ve ekonomik zenginlik"

“CHP ekonomi ve toplumu modernleştirdi ama liderleri ve müttefikleri için denetlenmeyen bir iktidar ve ekonomik zenginlik de getirdi.

"Bazı reform uygulamaları …bir kısım özgürlükler getirmek bakımından önemli adımlar olsa da Türkiye’yi koridora sokmak amacı taşımıyordu… CHP …liderleri ve müttefikleri için denetlenmeyen bir iktidar ve ekonomik zenginlik de getirdi.”