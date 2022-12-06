Turgay Güler'den Dursun Çiçek'e canlı yayında Hacer Foggo tepkisi!

CHP'nin vizyon toplantısında konuşan Hacer Foggo'nun TSK'ya 'çocuk katili' iftirası büyük tepki çekti. CNN Türk'te konuşan CHP'li emekli albay Dursun Çiçek, Foggo'ya tepki göstermeyince Turgay Güler sert bir tepki gösterdi.

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CHP'nin vizyon toplantısında konuşma yapan Hacer Foggo'nun PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen çukur operasyonları sırasında Mehmetçik'e "çocuk katili" iftirası attığı ortaya çıkmıştı.

Emekli Albay o iftiraya sessiz kalınca...

Bu skandalın ardından CNN Türk'te yayınlanan programda gergin anlar yaşandı. Eski Albay ve CHP'li vekil olan Dursun Çiçek, Hacer Foggo'nun TSK'ya yönelik bu iftirasına sessiz kalınca Turgay Güler sert tepki gösterdi.

Turgay Güler, "TSK çocuk katili değildir, bunu TSK'nın mensubunun söylemesi lazım" diyerek tepki gösterdi.

İşte canlı yayındaki o anlar...